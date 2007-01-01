Жители области отправили солдатам микроавтобус и гуманитарную помощь

Жители и предприниматели Спас-Деменского округа собрали и передали в зону спецоперации микроавтобус «Газель» и партию гуманитарных посылок. Об этом сообщил глава округа Владимир Бузанов.

Машину приобрёл один из местных депутатов специально для нужд военных. Местная компания добавила к отправке продукты, а жители округа дополнили груз другими необходимыми вещами.

Перед отправкой автомобиль освятил священник Дмитрий.