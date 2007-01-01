Жители области отправили солдатам микроавтобус и гуманитарную помощь
Жители и предприниматели Спас-Деменского округа собрали и передали в зону спецоперации микроавтобус «Газель» и партию гуманитарных посылок. Об этом сообщил глава округа Владимир Бузанов.
Машину приобрёл один из местных депутатов специально для нужд военных. Местная компания добавила к отправке продукты, а жители округа дополнили груз другими необходимыми вещами.
Перед отправкой автомобиль освятил священник Дмитрий.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь