Общество

ФСБ рассказала о масштабных проверках в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.02, 09:40
В 2025 году сотрудники УФСБ провели масштабные проверки на транспортных объектах региона, чтобы выявить запрещённые предметы и предотвратить правонарушения.

За время операции «Анаконда» изъяли 9 единиц оружия, 184 боеприпаса и взрывчатых веществ, а также 11 килограммов наркотиков. Было заведено более 50 уголовных дел.

Среди задержанных оказалось 111 человек, находившихся в розыске, в том числе 8 — по международному запросу. Ещё 163 человека без документов были отправлены за пределы России. Кроме того, полиция рассмотрела около тысячи административных нарушений — от мелких правил до серьёзных проступков.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, подобные проверки помогают поддерживать безопасность на транспорте и будут продолжены в 2026 году.

