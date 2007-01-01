Водитель калужской скорой удостоился медали «За спасение погибавших»
Андрей Ясенков, сотрудник скорой помощи из Калужской области, удостоен государственной награды за мужество и самоотверженность. Президент России представил его к медали «За спасение погибавших».
Ранее Андрей работал в клинической больнице № 8 в Обнинске. С началом спецоперации он неоднократно выезжал в зоны боевых действий — более десяти раз оказывал помощь в самых сложных условиях. Особенно отличился в Курской области: вместе с медицинской бригадой эвакуировал раненых под обстрелами, рискуя собственной жизнью.
Медаль «За спасение погибавших» вручается за личное мужество, проявленное при спасении людей в экстремальных ситуациях.
