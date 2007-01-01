Калужанин заплатил 157 тысяч рублей налогов после ареста «Лады» и запрета на выезд
Житель Спас-Деменска долго не платил налоги — набежал долг в 157 тысяч рублей, сообщили 17 февраля в УФССП.
Судебные приставы запретили мужчине выезжать за границу и арестовали его автомобиль «Лада Приора». Кроме того, к основному долгу добавился исполнительский сбор - ещё около 10 тысяч рублей.
Этих шагов оказалось достаточно: должник быстро нашёл деньги и погасил всю сумму. После оплаты запрет на выезд сняли, машину вернули, а дело закрыли.
