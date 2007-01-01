Обнинск
Общество

В селе Льва Толстого установили новый рентген

Дмитрий Ивьев
17.02, 07:23
Жители села Льва Толстого в Дзержинском районе теперь могут делать рентгенологические обследования прямо у себя в амбулатории — здесь установили современный цифровой аппарат. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

Новое оборудование даёт чёткие снимки высокого качества, снижает лучевую нагрузку на пациента и повышает точность диагностики. Параллельно в помещении сделали капитальный ремонт, создав комфортные условия как для посетителей, так и для медперсонала.

Амбулатория во Льва Толстого входит в состав Центральной межрайонной больницы № 6. Это уже не первый шаг в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»: за последние годы новые рентгены, флюорографы и маммографы появились в филиалах больницы в Кондрово, Товарково и Медыни.

