Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области работодатель получил штраф за трудоустройство бывшего госслужащего
Общество

В Калужской области работодатель получил штраф за трудоустройство бывшего госслужащего

Евгения Родионова
17.02, 10:17
0 435
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 февраля, прокуратура Жуковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

По данным ведомства, осенью 2025 года производственное предприятие города Жукова принято на работу бывшего государственного служащего. Работодатель не направил в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области уведомления о трудоустройстве их бывшего сотрудника. Прокуратура района возбудила об административном правонарушении в отношении предприятия и генерального директора.

Виновным назначили наказание в виде штрафов в размере 70 тысяч рублей.

Штрафы оплатили, деньги поступили в региональный бюджет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5SeG9RUUFOdlZyRjNBWFZrUk0yL3c9PSIsInZhbHVlIjoiNDlIdUxTZTZJQjYyQVRqc3RsckJVVUVuTWlvSnVxSFA3bmI4bU92V1liSWtyRnltbVVGa1ZMcUsvN3owbnU3Mmh6NmFUbExJRmN3dkNNby9mSHQxaWM5eFRwZHBnR1BnNm1yYUZGcm5vWFNSNC9ZeGc2ZEhrbDcrRXVQdDVLSU5DdC9oaXMzRzBUK0hjdmF0V0F4RU9HNW9PSXpzMlhWWGxJeXlicFlSRG1wQWJhZmQ5UG9IMXQzU1J1akRHV01SVnR2SmNHTjJwc1VsZ2pqZG9JbERzeWxRQStOSVlZNmdTdzFyb2w0TXAvYmhEcTR1Vzg5b2FZK2ZCYUpUeWVKSHVUa1lKeG1iS2dzRzBHQ1JoQXBYMU5wMHc2dzN1WStKVkdWZkZSV1JHVStZeGk0WXlQb29lMkgwaXJXT2xLU3lCaUFkQzl1WlBsUVBEZllXUDk5WFlPdldsQld3Ulp2QVVETTlrZ21wN3RBU3lZQXdxN3o3MkdOWUZaYXdzTEZlVjZPMjZoaE1HdnFhaTlCV21XWm4xSFI4MXplQjRrLzd2TUlqUWFVa2RTM1VzZEhnN1hqa3haR0doSk5jRkhaOSIsIm1hYyI6IjNkMTRmMWIwMDU1ODJmNzgxY2IyZGMxNjFjZWFiYjIxYTNlMzBhYjQzY2Y5YjRkZGM0NmZmNDE4MWE2YTAzMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik95cE9qdXZ3N2hhU1BSM1I3WlR2dEE9PSIsInZhbHVlIjoiWjBqZEFnTGhnUDFWR3ZvNDRuWGJoYWZZc2hpVm9iU0pza1FmTjArZHRKdzdtbVVSYWpmemREZHdraUFkNkN6YWJmTmt6UzlaWXJ3T0p2R2s1OGhjd2RwSlJwbC91c0FwSjV6a3lMcnNSK0R5QURxUXRBTm9ndmZHT0lQTVF6R1pleElrYWt3L25XUnROWnVjTTJWajVyR3NaMzdjWTZWaCtnL2MyRFRhYU0yWmNVajlRbWRqTkMvWWJKN3RYTVpHR3BWMmVMZGYvNitzYWY2NVY1QmNNZHdrWlp4STZ1clNzNi9XMW1mSkFsQzFqZk9pTjhraTFWakVmQXFrVnBteG9sbHBremFaVlpJOG0vZWFKR25vbHVnd3lNQWF1RU5aaVRlUnZZekl1NjRsOE12cUFZcy9CMnVBNnhVRTNvRDJhNlFObldqUTZCd1ZjRWZoaGZYaXN2ZlRRcTFGRWJvckRPM2djTy8rQWhnZzRNMEpNbVNkNnlXM1NYRE1zVGZXTHJtR1lxSmRoTFNtVjBOUmgwazJqZ09zb3R0L2FSNDdDMHNJeE82bG1tZkZtWmZzQWpCcWhBYnIyR0VDUWtCTzZSbXBkZm9zZEU0MkJrYlBDU0tsSDA0cDBLR3BXKzJDbFBDOHhuVFlBSTdXT2tUTUdkQ3ZQQjExVmg3cThUZzlRT2RhRWNaVXhZaFlRZlR3S0RHWWpwd0J1NEt4eXZCckR5T0xabXEzVDB2QWdpN1BaY1AyeTFaSXJWRCtVQ3JCL1pnMVhpNlFaZkZ6NDcxdFpta0FzUmE5aXpnN0ZJMnZlSElFQkhpZHRGVHBZMEYwL1U4Zzg2VXZXUFR2bUI3biIsIm1hYyI6ImIyMTBmYmMxZGE4ZjliYWYxYmNmZjc5MmFiMWJkNjhiZDU1MzFlM2Q3YjEwMTU5ZjdhM2EzNzFlNzgxNWNlOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+