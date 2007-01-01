В Калужской области работодатель получил штраф за трудоустройство бывшего госслужащего

Во вторник, 17 февраля, прокуратура Жуковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

По данным ведомства, осенью 2025 года производственное предприятие города Жукова принято на работу бывшего государственного служащего. Работодатель не направил в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области уведомления о трудоустройстве их бывшего сотрудника. Прокуратура района возбудила об административном правонарушении в отношении предприятия и генерального директора.

Виновным назначили наказание в виде штрафов в размере 70 тысяч рублей.

Штрафы оплатили, деньги поступили в региональный бюджет.