В Людиново чиновник получит штраф за срыв ответа гражданину

Во вторник, 17 февраля, Людиновская городская прокуратура сообщила о выявлении нарушений порядка рассмотрения обращения граждан органом местного самоуправления.

По данным ведомства, в сентябре 2025 года в администрацию района поступило обращение местного жителя по вопросу местоположения жилых объектов в рамках расселения из аварийных домов. Ответ заявителю не дали.

Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. заместителя главы администрации муниципального района.

Виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.

Обращение рассмотрели. Ответ заявителю направили.