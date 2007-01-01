Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людиново чиновник получит штраф за срыв ответа гражданину
Общество

В Людиново чиновник получит штраф за срыв ответа гражданину

Евгения Родионова
17.02, 09:20
0 276
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 февраля, Людиновская городская прокуратура сообщила о выявлении нарушений порядка рассмотрения обращения граждан органом местного самоуправления.

По данным ведомства, в сентябре 2025 года в администрацию района поступило обращение местного жителя по вопросу местоположения жилых объектов в рамках расселения из аварийных домов. Ответ заявителю не дали.

Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. заместителя главы администрации муниципального района.

Виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.

Обращение рассмотрели. Ответ заявителю направили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjR1Z0pwZW1yY0VzR3ZCNG9pdXdOS2c9PSIsInZhbHVlIjoiaGlvUi92MGlmdkdCeWJuTGUzS1FCN1lacUdBdE11OHZPL2hhWVNzVDhaZm14WjZIbnZpZDhITFFmaFc2K3ZPTTdqTHJrU2I1dHExbXJ2SktvVWM4QXZRYXBjblg2by9ES05ja05xT01nREgzek5qQ2R5bHRrUlVRSy9mUitNZlhHS1VZK1dLWnRUd1NJdFAxM0JnMDhwU0crMHNPa1hQaC9zUmt2UVFyMUFjRmRtTU1URGN1MWZBKzhpZWU2QzJ0aEdwVW95c0R3TTd2dzlkd3hQTmVNNEowVGxBYk5ITnM0OUpTeEZoVzQ2WWZHdlF1b0NoTThUNUVrclRsQUdoUFVnS0EvTmxZdjVxUythck5YTTBaZ1lvVURHNmUxQzExUkNYNS9NVEFtQUxXY1BscGVZc0xNenpya0JjZVcvSmZSbm9qMjB2SEtEREZ5UlYvdE1FMkp4ODBXajUzN2RJbmdlWWhTdm9qZlV0c0YyaFc1VUhxdyt0SldGWnlxQTQyejhIdmRhYjdjL0gxd2pUeVJocE9MbEp1TUhhTitINkI0d0dsYnlleGtJSGRFTjlEUUcydUZROGtsK3VjMStCcCIsIm1hYyI6IjFiMDg4MGU2M2UwYmVkZGQzNTI5NGFhNWRjYTZmOTY4OGVkNjQ2NmU4YTdiMjM2MzNiYWEyY2MzZTQyMDhmNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZXdmxqcFVRZThLVkxiSjRabmtiSEE9PSIsInZhbHVlIjoiS2hhYmJPVjc1REJQSytKNFoxTVNIamtLSFlKd1JPaWV2MDhVNDdobTZjNFYvVGJDZmlaLzNXL0U0SXFUbkh3dXBCRHJGMmtEYTNHRDZJakd0ZTlnL2J3SzhQWUpQZ1FIWXFZajF2VTFnd3kwK2xrSk9hSUJDcVRUSXc5bWZPNWpPSE05TWRHM3B6RzNLclY5M2RRTkJRUnlSSFJ6SDRDMUo3M3lqL3lSTWZPQmpHQnhUNTlEMjFqN2NGWDlmUE1Jbk50U2g3Ly90dDlBTWZ6WHk4c1J1NmlkajQzWmtrTzJYTG1hcHMvUlJlV0Zsdm50dmxuejZ4UDViVys4WWkxQndyMEorRUNFcTlzdFduRFlBKzlQREJrbG9ySjhZR1N6NWhnblZUOGh0Qy9vM3FvcjRMc0QvbXNTVG5HYUpFaG1EdVo4T01oZW9OZ0pmZS9mcisrcDgxa2xlQ1l2bTNUU3pUV0RTL1huM1BSTDJEWG91MCt1YUNnZlF4K29SeFpPMzlLUDE4M2VvK1Mvc3FRVSt6ZTJPVFdFb0tDL2lsdEhTQURnOXgwN1A5MytwZzZVVHJHYzkyWENrVG9ibFNNZStZRHRTYnBNdGREclJSc0tLTTVLZFZ6aU1RUEJxcVM0Z3NJa0FUcC9IODRJOEtDYTBpRFpxOEY1aTZjYXUwV05qTDMxN2JxcDhDdUE4dzBFWmY3Nm8xQnNRTWtldzNhTDFKcWFuMmhrYmNWTjJ5a0tiSjNadFlYTHF1Tlh6VjhXMVlVVU9WMXp3amNtUkEzdVFsdCs2N2RkTVpkMzFNaURiNjFta1F4OURJQVdqWExNS2dUelZMclZnUWN4Z0h1NCIsIm1hYyI6IjgwNzE0ZWY5NWZlNTg0NTZkOWJmYzMxYTUxYjEzNmYwZWU2ZGE5MTU4Mjc5Nzg0MmUzMTRmOGY0ZTQyYjdlMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+