В Людиново чиновник получит штраф за срыв ответа гражданину
Во вторник, 17 февраля, Людиновская городская прокуратура сообщила о выявлении нарушений порядка рассмотрения обращения граждан органом местного самоуправления.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года в администрацию района поступило обращение местного жителя по вопросу местоположения жилых объектов в рамках расселения из аварийных домов. Ответ заявителю не дали.
Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. заместителя главы администрации муниципального района.
Виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.
Обращение рассмотрели. Ответ заявителю направили.
