Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области женщина заплатит штраф за растрату маткапитала на себя
Общество

В Калужской области женщина заплатит штраф за растрату маткапитала на себя

Евгения Родионова
16.02, 17:27
0 456
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 16 февраля, прокуратура Ульяновского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.

— В 2014 году женщине выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В 2020 году она взяла займ в кредитном кооперативе, пообещав потратить средства на строительство жилого дома. После этого она попросила пенсионный фонд погасить долг за счёт маткапитала - написала заявление и пообещала позже выделить доли в доме детям. Государство перечислило кооперативу 420 тысяч рублей. Но строительство так и не началось: женщина обналичила деньги и потратила на себя, - пояснили в прокуратуре.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 120 тысяч рублей.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
80%
0%
0%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRwL3ZCTko2c0VjSWpGWW9DMGpMQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiQjZwOGFIWll1dkpaaWgvNUhxQzBIZ3d4TFVuK0EyeWpOYllIMXVEdFVmZ2hoeUwzUmpFeE9STWNrdlA3bnZoSm1oMGh2VjdpMWlUNXpPR004VHQ4UHhTRG9GMXBhcEY3R0ZuUy9qTEM3Sk1QNDBHTW50SXNmRmlJUDBxRkVVSmt0Y2RKaUJCQ0szUHFLSEV1WGJSM0ZiS1NtTkUyelF5TmhwUDNsUFV6YVh5Tzcxb1I1b2J0dUp6ODVsa3lZaUUrdDRyV2xZTXdrbkhSbmgvVVZRTkdQdHpGYW5MeWRwcjUyY05aWWl3cE5GQUg2Z3dSNTg1NWd5cXBDRDFSSzJGclV3K3o1MHZ4L2loUStvMSsxNm1VeExOM1lGZzcyMDBMZTFJK3R5MHMwV0V6Rm9QbDkwc0pGc0trRkVEZTU3eUNSUVN2Sjk3eFlQS1F6UmFXWmFpdkx3ZDBackd0UDJNUVltQW12N2M4TkNrQk9BSmhid1FhdTlwOWd6Yks5MTJxTzgwSkhjcGk1d25ycE55dVZoWitxNW9aWUpZSExaVGkwQ0NUSVdmZDNkZnB2eWJPTlNCYzFJbUNqT2JBMGU0NCIsIm1hYyI6IjEyZDlkMjQ1YTA5OTU4NjNhMDIyZWI5OWIyNzVjMWUzMmY3MDBlNWZjYTNkMzQzMjI3ZWQ5YTZkZmZkOTRmMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlvUnUxVFhXM1RJZlBRQldHbWIxT3c9PSIsInZhbHVlIjoic3dsN0crYWpBRmdtSUZtR3dwVjQ0dzZEc29INUZLVmVNVHBQWitBaThEd1pVdVNWc1NCQVpwMittRXkyeklNVEVBS1kwaTk1T1JGTzBZekRBVEZubDZNcWQ0YkNGVVpSTHZNRnJKZFM1WEFFZXkyQTR4QWI1dWdlT3l6ZU9POGlrWlYyeWhDdWg1Snd5dHpUaHlteDFpVU9xY3hsS3RzUGJFVHhCTXZXL3RWN0lSV0ZoeGJaZ00wazdOQVFmRElOZWVmNUc1YzZ6cUlsUDRJWGtXNGNxMWpsOFY4SnVpRXVsUXVXMWZCQzRVYkJINmJGelN1Y1NLam40eXBKOWNxTW5CNitrcnkvYUQwUmlGZWRKRmd1WGRURUlBclIwVDU3eFZEU0JEWFNybXZiNXRBVkJpSEZWRlo5amVOQXN1ZDlIWDVPVTk2Sk1hWXQ0NGhGRUJjRU5SY2txaVZFNytGNXpxYk44bWgxOE4vZnRkLzBqZ1ZqcXBzd0VSQmgwcHZyS3pVRVg4NDhSMzNjSC9wTk9UQnhJRW1TRUNWcUI3UXUxbHBnSXJYSFhIbmRqS3hWcWVzTHZKQXFac0F4WEVBYS9pcjJwRWNZRVhRblVCeDNVL0dhbGlaUS9ybDNaWXhnM3BES3pOeWNTUjdEa2xKQUYremcvaVBpbVVhUVJZeHZlaUlYQlhzWXdQU0RRb1M1NTBwZUxSMFphVlhXNU0wSVZnRUU0cmhBM0FidDE1TVpzWVBIc0hFV1orbW94b1Y1c25Id1JoaklycDdqU0d5OUFhQ1c4emJQZWJEMmlkUGpJWHhNSFZkOEVncVY1VHdUVXFxeWRlVEpYUmhySHFuQiIsIm1hYyI6IjhhMDJhYmIxNzBlYTFhNTljOWRiZDNiMzY2ZGE2NTJiODc2MGZlMzJhYzc3MDBlNjg1OGFkMDExNWM4NzYwMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+