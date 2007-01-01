В Калужской области женщина заплатит штраф за растрату маткапитала на себя

В понедельник, 16 февраля, прокуратура Ульяновского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.

— В 2014 году женщине выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В 2020 году она взяла займ в кредитном кооперативе, пообещав потратить средства на строительство жилого дома. После этого она попросила пенсионный фонд погасить долг за счёт маткапитала - написала заявление и пообещала позже выделить доли в доме детям. Государство перечислило кооперативу 420 тысяч рублей. Но строительство так и не началось: женщина обналичила деньги и потратила на себя, - пояснили в прокуратуре.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 120 тысяч рублей.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.