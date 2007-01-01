«Академия Мираторг» открывает двери для всех желающих освоить профессии АПК в Калужской области

Учебный центр «Академия Мираторг», входящий в состав ведущего агропромышленного холдинга страны, начинает предоставление образовательных услуг внешним заказчикам. Теперь программы центра доступны не только сотрудникам компании, но и специалистам сторонних организаций, а также частным лицам, стремящимся к профессиональному росту в сферах промышленности, агробизнеса и логистики.

«Академия Мираторг», работающая с 2020 года, зарекомендовала себя как лидер в подготовке высококвалифицированных кадров для АПК. Центр реализует свыше 100 образовательных программ, ежегодно обучая тысячи слушателей — от получения рабочих профессий до освоения узкоспециализированных производственных курсов. Деятельность ведется на основании государственной образовательной лицензии № 4717, а центр аккредитован и включен в реестр Минтруда (№7168). Выпускники получают документы установленного образца: дипломы, удостоверения и сертификаты.

Обучение охватывает ключевые для производственного процесса профессии, такие как аппаратчик химводоочистки, оператор котельной, сварщик, стропальщик, контролер технического состояния автотранспорта и специалист по безопасности дорожного движения. Также центр проводит подготовку и аттестацию машинистов спецтехники, включая тракторы, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, катки и квадроциклы.

Значительный блок программ направлен на выполнение обязательных нормативных требований. Это курсы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, работе на высоте и в замкнутых пространствах, перевозке опасных грузов. Такое обучение позволяет организациям минимизировать риски и обеспечивает легитимность работы персонала в регламентированных условиях.

Особой востребованностью в агропромышленном и пищевом секторах пользуются специализированные отраслевые программы «Академии». Среди них — обучение по международному стандарту FSSC 22000 (версия 6.0), вопросам благополучия животных, работе в государственной системе «Меркурий» для ветеринарных специалистов, а также курсы по биобезопасности и обращению с микроорганизмами III–IV групп патогенности.

«Открывая доступ к своим образовательным ресурсам для внешней аудитории, мы делаем накопленный экспертный опыт доступным всем, кто нацелен на профессиональное развитие. Наш учебный центр динамично развивает портфель программ, отвечающих реальным запросам рынка. Методология и содержание оперативно актуализируются в соответствии с законодательством, а форматы обучения — от дистанционных модулей до очных и выездных занятий — подбираются с учетом потребностей каждого клиента. Мы готовы стать надежным партнером как для специалистов, желающих получить новую профессию, так и для компаний, которые организуют обучение своего персонала», — отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».

Для получения дополнительной информации: Телефон: +7 980-311-36-71 Электронная почта: academy@agrohold.ru

Об «Академии Мираторг»: Учебный центр агропромышленного холдинга «Мираторг», осуществляющий профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование с 2020 года. Располагает современной материально-технической базой и штатом экспертов-практиков.