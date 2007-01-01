Детский сад в Калуге собрал более 200 кг макулатуры для переработки

Воспитанники калужского детского сада № 104 «Семицветик» приняли участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры и собрали 208 килограммов бумаги. Весь мусор отправили на переработку.

Как отметили 16 февраля в региональном Минстрое, такие инициативы приучают детей с малых лет заботиться об окружающей среде. Сортировка отходов и сдача макулатуры становятся для ребят не скучной лекцией, а увлекательным делом, в котором они видят реальный результат.

Каждый килограмм собранной бумаги помогает сохранить деревья и уменьшить нагрузку на свалки.