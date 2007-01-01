Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Детский сад в Калуге собрал более 200 кг макулатуры для переработки
Общество

Детский сад в Калуге собрал более 200 кг макулатуры для переработки

Дмитрий Ивьев
16.02, 14:06
0 248
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Воспитанники калужского детского сада № 104 «Семицветик» приняли участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры и собрали 208 килограммов бумаги. Весь мусор отправили на переработку.

Как отметили 16 февраля в региональном Минстрое, такие инициативы приучают детей с малых лет заботиться об окружающей среде. Сортировка отходов и сдача макулатуры становятся для ребят не скучной лекцией, а увлекательным делом, в котором они видят реальный результат.

Каждый килограмм собранной бумаги помогает сохранить деревья и уменьшить нагрузку на свалки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp5cC9zVnFRL1AwUldxSnRyQmZJblE9PSIsInZhbHVlIjoiMStkWnBmbHViaDNVQWxHQk9KL3RySVlqRE1teGMva0hEYWpJZTloOVgrVHVvLzFtNnBSU3VEMUtNOGpGU2NLdnNDblRxajN1NEpzaEUraWdMUHZNdHZLWlpwOHpNMjBlcDBBbExvQ1ZoTG00ZnJHbHBvMkMrMVpWbFArV2RBWnJ5Y2kvV0J5d0hZVHZYSVhXd2FwMkxyci9rMTBmenVqWmVQS0lDR1pkV0hCdjM4d0NOalNWTno0aXJyUHZnallxMzg1RlpmNzFNRmVMd1RaT3NqVTY3UnVoSW9ZR05zVTdPbms2SXRkZ1ZVWmIvRndMNTNKMWdwVDJ6MDJTaDFvWmRvV0ZtbzRSTHIzZlhlOVZIT2tBWlZ6S3Y1U29WYjZaWjFBUlE2Um4ydmNpcUMzUkdyMExzbStVN0VhYWtKVThxUjkzNFZQZlBYdTZYaXZFRTdEUld6YUEzZ1U0Yzk5MFpQTWNxL0V6RlBOVGgvbEc2MEtMOWxJdDk1RTZ4aW5tRmlvbTVlZWp5NEw2WnBMZnY3TldoTk1hSm9HN25idmc0bnpLSlFoSFhDRlI3MnFZenZydTIvTHNBMHRjdUhQcyIsIm1hYyI6ImIyMWFlOGVjMDU0Y2NlOTc2MGU0MzAwZjI2YjVhNTU5YzE0NjNjMTVhNTE1MzRmYjc2ZDIxN2E1MDg4ZDAxNTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1vTGNwcStWcW9CNDZSMzJ4dUxNM0E9PSIsInZhbHVlIjoib3hiZnlFM09JMENXSTdQZU9HVjdrOUxLMERyem9MQkZOamh5dzF4dE1sKzVWVCs2L2lyN1VtRlVka0pnSjdjWENaMDVINjk0bDdvaXVDeTE5WXVKUE0zRmx3ODBJUERXQjRqanRLZnpCekdBNzk2WWJUWWswdU5kWWR0cENYUFFmcWVGajFRQW01Y1N6S3hseTJ3ZTkyZEZBbUpIZGdQdDBCRjh4dHRWdmo4WTNZTFJJaTRkRVFkbDBvcVhjbGYzZGpoajF1SUxONnZRUFZjYWN5VkRsK05ycCtBQmp2QXpsenZCaXFPRkJJZTl4c3h3QVl2K0RHZHZ0aURVU2dMdkd3SFgxVmJzc1Y5RmUvemczR0RvRENybVh4am5QTjNXcVJnZFB0S1UxNkl4TTBzSHAwYWh1NTNTRkZSV050WVdVTUdIRUVFbWJBckVyb25remMyVzRrNE1FR2xMZ1JuNlZva2ZRalRONVF3alhQczRPSjErclVTTnVRbTJvRkhkdkVTSUtHSnhzS1g2bzN4dFplRXh1WDZoaTVuaFBuWVhBeHRuNng4Q29HT294RTVGT0k1bVNWTThqYnZzclVOclF6a3VpTEdmTDY3aWtHL280UHRjTW5VM2FBcWlNSjZ0MGVVa1ZEZHJGcTJuZlE4eWU5a1VURGNXTkpnNldWdHVKaHhMeTRzVFMvVWhjTEsxSmMwdUwwOElQeE5OeXBBcVpxcStvajZuZFlHYlQ5a05JV1MwVDJxRTBqM04yUEZSbEh0ekhHaEQ0Sm02d2xYcDhyei8rN3lnejJ4RzhIQWhobks5QjhtSDNiZ2x5VUs3Wjh6Vm5vam1kcmlUWWVrRyIsIm1hYyI6Ijk1YWEwYmFhZjM3MjhjZTc1ZTEzODg4M2IyNzQ2MmY2MmY3OWUwYWQwMGZiYTAyODcwN2ZmZDlmMzM1YjlmODQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+