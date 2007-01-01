В Калужской области книги нашли новый дом
В середине февраля в Калужской области случилась неподвластная цифровому веку магия.
Медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» и компания SINTEC Group устроили праздник книгодарения, превратив будни в историю о доброте и детских улыбках.
14 февраля отмечался Международный день книгодарения. В Калужской области на этот праздник откликнулись многие.
Медиахолдинг и компания SINTEC Group объединились, чтобы подарить вторую жизнь сотням книг, которые отправились в школьные и детские библиотеки, лечебные и другие социальные учреждения.
Калуга: классика и смелая мечта директора
В областном центре книги принимали в редакции «Комсомольской правды». С 4 по 12 февраля калужане несли все: от любимых детских детективов до новеньких энциклопедий. Люди понимали: книги попадут прямо в руки детям.
Собранные издания отправились в библиотеку калужской школы № 14. Директор Ксения Позднякова принимала подарки с нескрываемой радостью.
— У нас непростая ситуация: библиотека разделена на две части. В одной — книгохранилище с учебниками, в другой — место, где живет художественная литература, где можно посидеть и почитать, — рассказывает она.
Глядя на новые книги, директор высказала неожиданную мысль.
— Знаете, мы можем сделать так, чтобы литература не лежала мертвым грузом. Давайте расставим эти книги на полочки в коридорах, сделаем открытый доступ, — предложила Ксения Позднякова. — Чтобы любой ребенок мог взять, полистать. Если книжка исчезнет — значит, она нашла своего читателя.
Так День книгодарения подарил школе не только новые тома, но и идею сделать чтение доступным в прямом смысле слова.
Обнинск: социальная миссия большого бизнеса
Пока в Калуге обсуждали перемены, в Обнинске к акции подключилась компания SINTEC Group.
Жители наукограда и сотрудники компании активно несли книги в офис SINTEC Group и в Центральную библиотеку. Фантастика, приключения, классика — все собиралось для обнинских ребят.
Евгений Тютюнник, директор по связям с общественностью SINTEC Group, объяснил, почему для компании это важно:
— Для нас участие в акции — возможность внести вклад в культурное и образовательное развитие региона. Мы поддерживаем инициативы, привлекающие детей к чтению. Именно через книги развивается воображение и формируется стремление к знаниям.
Компания много лет реализует образовательные благотворительные проекты в Обнинске и области. И книгодарение — не разовая история, а часть философии.
— Такие акции несут позитив. Они доказывают, что добро и желание узнавать новое объединяют бизнес, журналистов, учителей и целые семьи, — добавляет Евгений.
День книгодарения закончился, но жизнь подаренных книг только начинается. В Калуге они, возможно, скоро окажутся на экспериментальных полках в коридорах. В Обнинске подаренные издания уже ждут своих читателей. Компания SINTEC Group и медиахолдинг показали: даже в эпоху интернета бумажные книги остаются ценным подарком.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.