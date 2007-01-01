В Калужской области книги нашли новый дом

В середине февраля в Калужской области случилась неподвластная цифровому веку магия.

Медиахолдинг «Комсомольская правда — ​Калуга» и компания SINTEC Group устроили праздник книгодарения, превратив будни в историю о доброте и детских улыбках.

14 февраля отмечался Международный день книгодарения. В Калужской области на этот праздник откликнулись многие.

Медиахолдинг и компания SINTEC Group объединились, чтобы подарить вторую жизнь сотням книг, которые отправились в школьные и детские библиотеки, лечебные и другие социальные учреждения.

Калуга: классика и смелая мечта директора

В областном центре книги принимали в редакции «Комсомольской правды». С 4 по 12 февраля калужане несли все: от любимых детских детективов до новеньких энциклопедий. Люди понимали: книги попадут прямо в руки детям.

Собранные издания отправились в библиотеку калужской школы № 14. Директор Ксения Позднякова принимала подарки с нескрываемой радостью.

— У нас непростая ситуация: библиотека разделена на две части. В одной — ​книгохранилище с учебниками, в другой — ​место, где живет художественная литература, где можно посидеть и почитать, — ​рассказывает она.

Глядя на новые книги, директор высказала неожиданную мысль.

— Знаете, мы можем сделать так, чтобы литература не лежала мертвым грузом. Давайте расставим эти книги на полочки в коридорах, сделаем открытый доступ, — ​предложила Ксения Позднякова. — ​Чтобы любой ребенок мог взять, полистать. Если книжка исчезнет — ​значит, она нашла своего читателя.

Так День книгодарения подарил школе не только новые тома, но и идею сделать чтение доступным в прямом смысле слова.

Обнинск: социальная миссия большого бизнеса

Пока в Калуге обсуждали перемены, в Обнинске к акции подключилась компания SINTEC Group.

Жители наукограда и сотрудники компании активно несли книги в офис SINTEC Group и в Центральную библиотеку. Фантастика, приключения, классика — ​все собиралось для обнинских ребят.

Евгений Тютюнник, директор по связям с общественностью SINTEC Group, объяснил, почему для компании это важно:

— Для нас участие в акции — ​возможность внести вклад в культурное и образовательное развитие региона. Мы поддерживаем инициативы, привлекающие детей к чтению. Именно через книги развивается воображение и формируется стремление к знаниям.

Компания много лет реализует образовательные благотворительные проекты в Обнинске и области. И книгодарение — ​не разовая история, а часть философии.

— Такие акции несут позитив. Они доказывают, что добро и желание узнавать новое объединяют бизнес, журналистов, учителей и целые семьи, — ​добавляет Евгений.

День книгодарения закончился, но жизнь подаренных книг только начинается. В Калуге они, возможно, скоро окажутся на экспериментальных полках в коридорах. В Обнинске подаренные издания уже ждут своих читателей. Компания SINTEC Group и медиахолдинг показали: даже в эпоху интернета бумажные книги остаются ценным подарком.