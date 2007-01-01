В Калужской области уменьшилась средняя зарплата

В ноябре 2025 года она составила 90 535 рублей, сообщили на днях в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с октябрем зарплата снизилась на 2,3%. За год наблюдается рост на 13,4%.

Самые высокие доходы в Калужской области в ноябре 2025 года были в страховании и финансах (120 тысяч рублей), в строительстве (116 тысяч), на обрабатывающих производствах (110 тысяч), в профессиональной, научной и технической деятельности (106 тысяч).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 85 тысяч рублей.