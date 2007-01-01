Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области запустили цифровой сервис для поддержки участников СВО и их семей
Общество

В Калужской области запустили цифровой сервис для поддержки участников СВО и их семей

Дмитрий Ивьев
16.02, 12:13
0 318
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской области активно развивают систему помощи участникам спецоперации и их близким. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в регионе внедрили цифровой комплекс «Забота», а также открыли филиал Госфонда «Защитники Отечества».

Новым шагом стало подключение сервиса в отечественном мессенджере Max. Теперь участники СВО и их семьи могут напрямую связываться с социальными координаторами, получать персональные консультации, узнавать о положенных льготах и мерах поддержки. Система позволяет быстро решать вопросы без лишних походов по инстанциям, а каждый запрос остаётся на контроле — можно отследить всю историю взаимодействия и получить обратную связь.

Уже более 900 человек начали пользоваться сервисом. Губернатор поставил задачу — до конца первого квартала охватить всех, кому положена помощь, чтобы никто не остался без внимания. Особый акцент сделан на скорости реакции кураторов: ответы на обращения должны приходить максимально оперативно.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkYvL2lhRFJLWjNxYXdZVXpqeThnYnc9PSIsInZhbHVlIjoiTHF1RXM2MTVmZUtmdy9tMEdUOURuR2l0TElXRGRqakVUS1pRbzYxUmc4YTB0VzdsdmZoVHFNandITXp3NkR0WURwQkY0alExYWlLK3lPcG4vbmRvRk5TN1dvYkhzVHpwNmFZNER4UWhqS25Bd04zemNFdndZVFg1L3VtaVlMd1doTkl5YVpFckVxbjZoYU5PY0crcDZBWDRScWtUQitJQVlKMFNGY21PM0Q5RmZya05Jcy96MXhxZ3E3Uk85VkpJSXpqWkhRVUhJQkFMekNrTkFnQkJsTHBtS2hPbmRzNHQvZTBkOHhabTM2aXlaWThLZG1DL0p4VHc4dnRTMVhsYm55YmFQZllycE5tb09UMXAreHZQeFFYaHh1K21QQjJwQ3p0K25CQTFWcmhDdFFCVXA3WTZQN3E4VkM3TlJxYVNhWW1yNlhScEJXN096RFBpck5YZ1hPZ2pidWJZZGVwQThpR1NwZEhjZU9hVktZRWhsMldMc0tzdlNNbUdIWWgzKy9kbHRha2tRSlo3NnRvM1lEcmxYN2xuRjZQOHp4V05YazhzTmtjSm94Mnd5clNuTDA3Q1poMGhXeXUvcHJGayIsIm1hYyI6IjNlZTNmMGMwZDQ4NzY5Y2YzMDA2M2IxODdiOTM5YTIxMmZhZTA4MmM0ODFmMGVhMGFhYjYwMWVlZGM2Zjk1ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImczU1ovMEhuNTRaY1JvcUkzUzkvNnc9PSIsInZhbHVlIjoiaGMwL09xR0JMVU9Xa3MzQXREc25FZUsxVUtpMkhmWkJzR2ZjOWpEMXRGMXRPNERRNW4xRnRWckR5ZElVZzVScUJqMHB0TmVTL29Xb3pvWlQ3WWY4d0grV0tza2Eya0tac09ndGhBQUg2cGUwbUdPUVBLQlZ6OTFXSGFTMHRHdkhVemt3QXptTDJhWVBPZHhsb1Nxbi9YME5UT25OUklrZXNHMmUrRVZqOVNWdEhmMjFQMWxWbnhhbk5Gcnpma0pvK200blRjTFJDcENTbGdoU1VqT2R5ak1KSE41THFqaGx0UWRkUmRQWmdxNFg2SjNKZDhFMzdBUnJYQTBiTWFOYkxaL1hyZkZBNjdMK1pmT2gvaXV2dUhRandXbVZVNWJrQ25ZeGNueWdNTlVGdVFsTkNxZTFSMThoMS9DMk9SczNEL01zeFFJVjhsWEJ2bEhhaUtmT1hybUowNlV6SXRaNjlaYjgwMWoxdHUzbGlkYWp3ZTg0STB6Ti9lbVZHaElTdUQrTmpEZjhTK1ZZejNleVFPd3lNQmNnK21Dbk5qdVJpbTNrMnJqejlUTy9naVFqeThiWW1pN3lYeDlWcHRaR2RGNyt3dHZaWmdxa2ZQcHlneEdvT3NyM2FyNkpPYnJuU2ptK3NJamFWN0VDTmtiWXBQclpVTWo5aVEzRUdxOHlEWFpmTWNCVGpZbUNFWUJpU083U2VNVDZsTXlLRWJiMFdpTWQ5aXR3bzhPMlFqMStJZFBzSjVSdG5BK0Rhd0hnL1RJaWg4WWo4N2RGKzloQTVIY1R1RkVjREhLckZOY0FsWDZjVjlQSkpLQzBtNzFWTGNJWWp2bThWaW9PcTNGUCIsIm1hYyI6IjA3NDRkZmQ3ZjM1NGNiMDk0YmE1MDk0Yzk1YjFjNjQ0NGI5MDcxMWY4NzUzZWQ1NTAwYzhiNTZmZTU5ZDI4Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+