В Калужской области запустили цифровой сервис для поддержки участников СВО и их семей

В Калужской области активно развивают систему помощи участникам спецоперации и их близким. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в регионе внедрили цифровой комплекс «Забота», а также открыли филиал Госфонда «Защитники Отечества».

Новым шагом стало подключение сервиса в отечественном мессенджере Max. Теперь участники СВО и их семьи могут напрямую связываться с социальными координаторами, получать персональные консультации, узнавать о положенных льготах и мерах поддержки. Система позволяет быстро решать вопросы без лишних походов по инстанциям, а каждый запрос остаётся на контроле — можно отследить всю историю взаимодействия и получить обратную связь.

Уже более 900 человек начали пользоваться сервисом. Губернатор поставил задачу — до конца первого квартала охватить всех, кому положена помощь, чтобы никто не остался без внимания. Особый акцент сделан на скорости реакции кураторов: ответы на обращения должны приходить максимально оперативно.