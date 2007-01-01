Обнинск
-12...-11 °С
Общество

Машина сгорела на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.02, 12:05
0 506
Пожар произошёл рано утром в понедельник, 16 февраля.

Около 6:00 на 290 километре федеральной дороги М3 «Украина» в Думиничском районе загорелся легковой автомобиль.

Никто из людей не пострадал, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, но машина выгорела.

На место выезжал один расчёт спасателей.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются.

пожар
Новости компаний
