Машина сгорела на трассе в Калужской области
Пожар произошёл рано утром в понедельник, 16 февраля.
Около 6:00 на 290 километре федеральной дороги М3 «Украина» в Думиничском районе загорелся легковой автомобиль.
Никто из людей не пострадал, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, но машина выгорела.
На место выезжал один расчёт спасателей.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
