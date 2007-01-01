Обнинск
Общество 77% калужан пекут блины на Масленицу
Общество

77% калужан пекут блины на Масленицу

Дмитрий Ивьев
16.02, 12:00
0 285
Подавляющее большинство жителей Калужской области сохраняет традицию печь блины на Масленицу. Такие данные получили аналитики портала SuperJob в ходе опроса местных жителей.

Калужане назвали свои любимые начинки. Лидером стал фарш — 27% респондентов предпочитают блины с мясом. На втором месте — сладкая классика: сгущённое молоко (24%). Тройку замыкает творог (22%). Меньше, но тоже заметно популярны варенье (17%), сметана и икра (по 14%).

Интересно, что вкусы мужчин и женщин заметно различаются. Представители сильного пола чаще выбирают мясные начинки, а женщины отдают предпочтение творогу.

