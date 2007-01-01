Губернатор Калужской области почтил память воинов-интернационалистов

15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 37 лет назад советские войска завершили вывод из Афганистана.

В этот день по всей Калужской области прошли митинги и памятные мероприятия. Губернатор Владислав Шапша присоединился к акциям памяти и отметил, что важно чтить подвиг тех, кто защищал интересы Родины в локальных войнах.

Губернатор подчеркнул, что ветераны-интернационалисты и сегодня остаются опорой для общества: они воспитывают молодёжь в духе патриотизма, хранят историческую память и поддерживают семьи погибших товарищей.