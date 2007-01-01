Шапша и Денисов обсудили планы развития Калуги

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с главой Калуги Дмитрием Денисовым. Они обсудили ключевые проекты, которые должны изменить облик областного центра к лучшему.

В центре внимания — благоустройство исторической части города, новые строительные объекты и озеленение территорий. Как отметил Шапша, за прошлый год в этом направлении удалось сделать немало, и работу нужно продолжать, чтобы жители видели реальные перемены.

Одновременно губернатор напомнил Денисову о важности решения текущих задач: своевременного ремонта дорог, содержания жилого фонда и особенно — расчистки крыш от снега и наледи. После февральской оттепели этот вопрос стал особенно актуальным.

Шапша поручил подготовить детальные доклады по состоянию улично-дорожной сети и жилых домов, чтобы держать ситуацию на контроле и оперативно устранять проблемы.