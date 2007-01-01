Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша и Денисов обсудили планы развития Калуги
Общество

Шапша и Денисов обсудили планы развития Калуги

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:52
0 322
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с главой Калуги Дмитрием Денисовым. Они обсудили ключевые проекты, которые должны изменить облик областного центра к лучшему.

В центре внимания — благоустройство исторической части города, новые строительные объекты и озеленение территорий. Как отметил Шапша, за прошлый год в этом направлении удалось сделать немало, и работу нужно продолжать, чтобы жители видели реальные перемены.

Одновременно губернатор напомнил Денисову о важности решения текущих задач: своевременного ремонта дорог, содержания жилого фонда и особенно — расчистки крыш от снега и наледи. После февральской оттепели этот вопрос стал особенно актуальным.

Шапша поручил подготовить детальные доклады по состоянию улично-дорожной сети и жилых домов, чтобы держать ситуацию на контроле и оперативно устранять проблемы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhvV3dVdmFzV0VPdWdSbmFMUzExTGc9PSIsInZhbHVlIjoiRGlaSGc2TzRwQVo5eGVKQi9ObG1kR2VOSjZkeW5FdjVzWSsrMktzVUl4blZ6d3YrTnhucDBkWTV3dGN5c2MrWjNhV1lhTGh6S1BTa2tsellPdU5sK21WQXB3M0hHb0duUzRYT0ViK0Ziamk3RW5jMkRhOE1GRTRGdmI5VGcva0k3Y3BIS0xndnpmdHBjcGJSazdyZXE3dFJTYTB2QVF4ZjdRVnBHZmorb1M5MFhnNEljWFkrV3hIVndkY3Q0K1o1Z1NzODZlakVsaEFndmR2WFI1QXpHN2tIVGlDNk1yekczYjZBbmEzTkxpQXBMYklLWWd0U1FrcTZ1YWpWR1oySDVYZTdYZjVHN05UNzY1N2xHN2dwZUxPRnVTajQrNFgrSUhnQ1VQNVJ6Mi9HOUViN0hMaUhIN0RhSkJ2ZWZBWm92Y01tZ0xSQ0hOa08zd0phQTdxRlU1T0hQWTVhNGc4NWgzaXdHeEdoMUR6VUFWREtlTzYrV2p1Z1RQNm9DWlJPT1IzY0dKUWZZUlQ1dHBuaWJkQ1ZwNG4xWnJOZk5xc05QL1EzbUZNSWJUZW5iK2RkRFBCQjlnK0ZTak5xdVZzbCIsIm1hYyI6IjZiYTFmOGRkNGFmYmZjOGVkMzQwODkzYTI3YzQxNzRiMGIzNjdkYmJjZWE1ZDU1YTM1MDcyZTk1ZGY3OWNhNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdoVDNxY3o5MTltV3BpdEdHdXVsTkE9PSIsInZhbHVlIjoiTkUvSWpuWnU3aFVxeEhRZFM4dWZ2cCswK3I3a3RkWWpYOXZ4L24vZE93VDhFR2hRZ0NzM0dGOXdqN0RuTnRmRjZ0dlkrcld5cmZwTGo0QmNLc1RVcUtaeHUyWHhWWGp5KzA3eVZNUDRYYmZJQUlKLytuclRlZTBtMTR6eUdFN1ZVTGJ3Qzd3OHBUcWFuN3VuTHNVaHZRVklUb3FUdnZPWXlFRkNUM2Rodi82czRqcGYzU2pQbitldE1jSDlycmYxNHVNQ2JpNHZaTEJ3Nk9jZ0c3OFVrUURWRTRjUzF1cFFYRDVWVmF1QmcyM0pQSVlTYUNkYWpPZnZHTmtlM2pacjYzWVR3TWJCWDhDZ1IrY2RwT3JSUTF1V2RwY0VKYTNhaDNNVWlOc2dSSkowZGdWNk9PVWNpWndSTjBRYlZmVGc0ZVk4eXR0TllqQnNDUDhRV2RId1JIUTh2M3pxdXF6MlJCZVZXWlpwNjJBb2MvV1lTTnVtblZ2UXJZM25QaHYvMFh1V1N5dk85cVJ0VXFwTGxPSC9MZHhXT0tXSUJVQWUvZEFDMkZMZDc5VHBqYSs5MGZqbkt2cVFKM0NwMFV4MjVuR3RMaW1hcC9SWDJycEUvL1VBQnh3SnVrSFdjVUVJNE1WRS95b0Z6Y1UxUnBkbFM5WXloOVRFcWVhcURoVVpJOVlwSGFqSGQ0dWpKcVhwK09lSThBQXNTblB3Nzd2cWRZM2FZYiswODVLbTd4a2FVbWxDTGoveEl5eG53SFJPUWF6M1BhaGRsbnR3THpIQXdlUE42UEZRSTl1cERsM2RGMGZlNnlQY2FmMUFLSG5qVVFrcXo3M0Q5VGo4Wit2QSIsIm1hYyI6ImVlYzQ5NzlkOTg1OGZjMGZiYmIzNDcyNmU5MTFiNDdjZDFlNGIwYmI3MDk3NGM2MGVjOWYwNWY4ZTUxMzcxMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+