Козельск получит два миллиарда рублей на развитие за три года

Город, имеющий статус опорного населённого пункта Калужской области, в ближайшие три года получит два миллиарда рублей на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Средства пойдут на решение самых насущных задач города. Уже идёт строительство новой котельной на улице Чкалова — первый этап завершён. После ввода объекта в эксплуатацию проблема с теплоснабжением в Козельске должна значительно уменьшиться. Также запланирован поэтапный ремонт въездных магистралей — улиц Веденеева и Большой Советской. Параллельно продолжится работа по благоустройству сельских территорий округа.

Губернатор отметил особое место Козельска в истории региона.

Кроме того, за прошлый год промышленное производство в округе выросло почти на четверть, а объём инвестиций увеличился на 89%.