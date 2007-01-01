Калужане почтили память воинов-интернационалистов

37 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Калуге прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате. В Калуге прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате. Участие в нём приняли председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутат Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители общественных и молодёжных организаций.

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших воинов, возложили цветы к памятнику воину-интернационалисту и монументу «Журавли». Юрий Моисеев поблагодарил ветеранов Афганистана и всех, кто выполнял воинский долг за пределами Отечества, отметил важность сохранения памяти о подвигах наших воинов и патриотического воспитания молодого поколения.