Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане почтили память воинов-интернационалистов
Общество

Калужане почтили память воинов-интернационалистов

Дмитрий Ивьев
16.02, 11:00
0 398
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

37 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Калуге прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате. В Калуге прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате. Участие в нём приняли председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутат Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители общественных и молодёжных организаций.

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших воинов, возложили цветы к памятнику воину-интернационалисту и монументу «Журавли». Юрий Моисеев поблагодарил ветеранов Афганистана и всех, кто выполнял воинский долг за пределами Отечества, отметил важность сохранения памяти о подвигах наших воинов и патриотического воспитания молодого поколения.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
городская дума
eyJpdiI6Ilpyc2szRy9vd1RnV2lmRmw1bkQ2N1E9PSIsInZhbHVlIjoiQjhEUC9NWG5xdmlrbnBnenIvMmFGT0FRbmpVbDk4clJxSU9la0s4RGNNdW5lUjZmZE04bDJBSWdsNTdGeVk2dzRlWDFYVVQvb1UxYTU1S0pscHZzeXFsMThZOW9zVzRTemo4Rzh2czVDM2FmUVR0dExpK01ZSHBsaFJnRUVtWHpuRzJtK0RwdVRHb3M0T0pXeHBuZStmaHppZTBHSWZ2ckU2cEZENjNMZ2JuYVc5Vmx2RDBxRUhLakxqRHM3bXh2NXNqN21CYUcrZ2lyZXZZaWMxSDZERXk4SFZKSUhtMDN1YkVvam9lUVpCaFk3aHR0L1gwMng1YnBWNnVUb2d3U0RkRDYwRWsxcUdMTWIwQ2cyNmVnVGRPTlFYdXJpdEQya1lDMTZFUmJ6bWVxa1RUeFFJTisrK1dkQlA2S0F3M2dzT1U5clhQMkNudUoyakEzY0I2MWVObkd2dTYzWjZkdkljNW1LMDJoMndJRjdQV3RQVGo3b241eTdNTFBNbnZTaVN2bjZFbmJVWXhqRExWMno0SzBzdmNobGlKWUt0bG9oVWFPUW9pUWs3eVpLNU9EbURwT1hxdlUvRHloMytidyIsIm1hYyI6ImVjMDhmYWMyZDIyZWVkYzRmZDViMjdiMzEzYTUzNjM4MDY2MjE0ZDc2YzNmZGMwNTBhY2E3M2ZhZWIxNGVlZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9heEtiaWtNVzJoL2VReWJYWTlTV2c9PSIsInZhbHVlIjoidUZneU5HV3pua3lJSzZOd1BNa0cyTUw0REdKM05tZDZ2ZWNuVjA4dmg1ckdtRWNrSVN1dmhzYm1Fc2dZdEE4MVhQV1NHaGt3WUY2b3k3VFJwbkRrbHNIVDRoT01tL3VMMmFnTmtuSXZFak5nbEFEUFZEdU1TY2V5aFpZdUJXeWtiZ3BodHRiTi9pcWMzNVNCRHhoQ3JxRUNhajNCT2t5dDgwSjV1OG5DOXBJUjJFMVBjOU9pMkpXRVMrcmRmbStMREtxLzh3SzMrODU5SDM0VnRWYjZpWWxTLzdKQTBjSmJ6QVFRQStWY0NNaEVTdis1dkRhcTdJNFIzM0tKM1BONVBuYUZWNDlUUGpqYkQ5Qmh0eFFRUDJIenFXZS9aUzMzWTM0MDFCSWFQODRWN2plMTBsVlR3S3hselJYbE5XZE95STlCZjdxZFlBQjRrek5MaW9lMklhbUxDN0ZZR1llSUhTR3h2MUdLZHdneE5vL29yS0ZRU2xmYXZxYk5veXVnYUJRWnlsejVKM1MwV3YxSk55VmV4ZlpIV0hpZnhLUjF6dGtFVEkzb2dwdWJSenpocnRzR2FrTmNkK3Z6YU5xdTNpU1hQUVUvdnovVm5kMWVUclhNSDBsNE0vbGNwWE5pY1QvOXdPQnFqNDNxUTY2UnJOSFlOK3R5cUc1ZmRJVURkS0NSVDlIVHlObTJnSUh5bXF0NmJFbWxMc2xNSGFDRTJobUNvbnhVOGV0WjdoRlZFM3JleXlrZnNnYjBOY0U3Z2VaWmtqVFQ1TFJoMEpoWm9JZnR4NWZvWHYrN091NTE0c3hKZ1VodE1Tdm9keEpMbWQvU0lmYkFhRFpVVGNydiIsIm1hYyI6Ijk4ZDU3MTIyODM2ZDcwNmFkMWE1ZDU2YThjZDViMjJmNmMzZjNhODEzNmYxN2FmNTQzNmI1ODQ1ZTJhMmI4NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+