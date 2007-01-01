609 мигрантов выслали из Калужской области за год
Такие данные в понедельник, 16 февраля, опубликовало региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.
- Нелегалы в течение прошлого года выдворялись по традиции в страны бывшего СССР: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Молдову, Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию и Туркменистан, - прокомментировали судебные приставы.
Также среди нарушителей были граждане Кубы, Египта, Сенегала, Нигерии, Турции, Вьетнама и Индии.
