Главная Новости Общество 609 мигрантов выслали из Калужской области за год
Общество

609 мигрантов выслали из Калужской области за год

Дмитрий Ивьев
16.02, 11:01
0 404
Такие данные в понедельник, 16 февраля, опубликовало региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.

- Нелегалы в течение прошлого года выдворялись по традиции в страны бывшего СССР: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Молдову, Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию и Туркменистан, - прокомментировали судебные приставы.

Также среди нарушителей были граждане Кубы, Египта, Сенегала, Нигерии, Турции, Вьетнама и Индии.

