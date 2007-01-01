В калужском центре «Берега» открылся обновлённый шахматный зал для детей

В феврале 2026 года в Центре «Берега» в Кондрово завершился ремонт шахматного зала, где дети занимаются тихими видами спорта. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

Помещение полностью преобразили: установили новую мебель, а четыре рабочих места оснастили компьютерами. Теперь юные шахматисты смогут участвовать в онлайн-турнирах и дистанционно общаться с тренерами.

Министр подчеркнул, что комфортные условия играют важную роль в реабилитации детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.