Шапша подвёл итоги работы комиссии Госсовета по кадровым вопросам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл очередное заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Кадры», которую он возглавляет. Вместе с коллегами глава региона обсудил итоги прошлой работы и наметил планы на будущее.

Основные задачи комиссии — научить систему образования и регионы точнее прогнозировать потребности рынка труда, а не полагаться только на экспертные оценки. Важное направление — перестройка системы профессионального образования так, чтобы обучение максимально соответствовало реальным запросам предприятий.

Комиссия также займётся развитием карьерных центров для молодёжи и цифровых сервисов по трудоустройству. Идея в том, чтобы непрерывное обучение на протяжении всей жизни стало привычной практикой.

Особое внимание уделят адресной поддержке участников спецоперации — помогут с переобучением и трудоустройством.

Как отметил Шапша, предложения комиссии легли в основу декабрьского заседания Госсовета, а на этой неделе Президент России Владимир Путин утвердил перечень конкретных поручений по его итогам. Теперь главная задача — воплотить эти решения в жизнь.

Губернатор также напомнил слова Путина о том, что решать кадровые вопросы должен каждый — масштаб задач требует общих усилий от власти, бизнеса и общества.