В Калужской области чиновник заплатит штраф за срыв ответа гражданину
Общество

В Калужской области чиновник заплатит штраф за срыв ответа гражданину

Евгения Родионова
16.02, 10:45
166
В понедельник, 16 февраля, прокуратура Мещовского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, ответ на обращение по вопросу нарушений правил благоустройства дали не по существу. Мероприятия в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства не провели.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Чиновнику назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

