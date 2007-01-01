В Калужской области чиновник заплатит штраф за срыв ответа гражданину
В понедельник, 16 февраля, прокуратура Мещовского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о о порядке рассмотрения обращений граждан.
По данным ведомства, ответ на обращение по вопросу нарушений правил благоустройства дали не по существу. Мероприятия в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства не провели.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Чиновнику назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь