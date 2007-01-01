Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге отремонтируют Дом Циолковского
Общество

В Калуге отремонтируют Дом Циолковского

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:45
0 444
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Речь идёт о здании на Циолковского, 79, где располагается мемориальный музей.

Константин Циолковский жил там с 1904 по 1933 год.

Сейчас согласована проектно-сметная документация на ремонт объекта культурного наследия.

- Проектом предусмотрен локальный ремонт фасадов, цоколя и отмостки объекта культурного наследия, - рассказал 16 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNiK3hNak1VT1M3N0lKalgyamNaUHc9PSIsInZhbHVlIjoiRmlZL25MZ25DZFlHVFYrdFU1cWExcENkbk1TL1EyWExoNm9SUEVNL3lldFBvdkJ6UVIxZjZNc2VOSE1JZjNkZ1RBbU5tcWtqMmZ1azVBTFB1aTIrVnkyRmVuMUQ2Y2hWdWNoTllkeEVjeWpncDVzaGxURkVDTSswTUgramxRc3ZFdUVBTFZlKzNxbWEvS2ZtNktDdTA5V3NtcHd6MEh2cTVTTjd0anhrSnp6VVo5aWpleVVlZm03T3hJekV6Y0lvTktRbitGZTFGQzRSUGppL3hzQXpMbnQ5RkwxY3VlNHVPSUJVeDljQW1xVTJrMXlCLzAxK3pnNkpGZ2hBWkhQbzBrTzRURUJQSVd1VkV4azBDYXV0S3kxTWJqenhnSW5SRjYrN1VwQmxDQWtmM2h1NEN3T3ZLR1ZhdWorSkJHUXg3blBpZFMxNXpkcGYyZkZMWjVkTnVmejVIUkg4QlRqWE1ReFJpYlNpSldSZktJQmt6UDV5ZEMxSG1Cb3ZUR3R2clFzbWR1eERBTnVzTGxBQ0lyWEt0VUVlTW1vSEFXb1ZuK25veXU5ekEvNDB3ZmNpTWNWazJHRldxYTl0SEJLQSIsIm1hYyI6IjRhZmMxY2RjYzcxN2MzY2Q3ZDM3ZTA1M2E5NmYzM2UxNGY5YmVjY2Q5M2M0ZDYzMjk5MjlhYzQ1N2ZjYjY5ZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkUvVDl6QjV2TDNUamRuanNsUnhLZXc9PSIsInZhbHVlIjoiSjhsV01ZbWpkeWg5dk5IaktCWHBrRzBtTlgyNGVhRTFsS1c4T0RHa1RiZjRZdWNXeGZPbXlZTitGSHJoNk5sbEdpSm5zSldqMlRjWmJSdmJlcHdFMUY0cEtzZGQra2Fad2E2RExHbVNIVEtoblhpdi92NWY2TzhqcjBOOGhENE5pdTNtUzJCeHNDOVBSVjVCb0JyRUxUSHZCTVRzUjFsRUFWWVJDWE5aaUN4ZjJrUXk0N0lvZkt5VUh4Q0VqUWhwNys4UUJobi92aG9XYXlrbUFtL2tZZW1WNS9oUll2M0hQSnBBeWdkeTdlNkl2R3JJWGVYcUtPWE1wVXpGS3huNkhxS3lqejBKT0NaUjFTRjB3SzNGR2lkemMwZ1JxMGtDM2Z4Ui9scWl2VGtTaEVYRUpoa3ZPRWl0VEY5QVYycVJ4eVV4WW9jRGpMaDhONERHZWk2UGxUbjd1cWtHTlFNalNhTnNvNTZjL3kzTkFwYTRuSmRGMzZ1NmVsQ2cwaFlIWURWTWV6bXBpZ3o2eEpQTnFnRUpJVUNkdlFydjlOQXU3L2FIVDF4ZlpaSmhxTEExMlpMZitNMW5yTkN6Yit5Vkdsc1hTK0NDS1J3ZjJIaFZtWDZpQ3hkbnZwUUdKVXJERk56T3ZTQndSb0xtNE5YNW9ndVFHMU9GKzdGeDFPWDNyaTdkaWdSdFNKMmYxL21KRjIvbGJvOHBNdFBmaCtVNmRZTUExeVhYa284VVIzT2VzM3I3M1A5Nys1dW5aMEh5azBNZC9sOG0zeXVwUnVpVmdXV1lGejhydVNjY3RnQTFnZUVvcDRva1dTRkdEZXRnKzdIdmZpeDlkYitPUTYzNCIsIm1hYyI6IjMwMjA1ZTJmNjBmMTk2Nzk1NTNmOGIxYTAyMmM1NGY4NDdjNWFmZGQwYzE0N2U4NjBjNTcwNjYzMzFmNmYzYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+