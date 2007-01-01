В Калуге отремонтируют Дом Циолковского
Речь идёт о здании на Циолковского, 79, где располагается мемориальный музей.
Константин Циолковский жил там с 1904 по 1933 год.
Сейчас согласована проектно-сметная документация на ремонт объекта культурного наследия.
- Проектом предусмотрен локальный ремонт фасадов, цоколя и отмостки объекта культурного наследия, - рассказал 16 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
