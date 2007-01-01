Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Юрий Моисеев встретился с руководителями молодёжной палаты при Думе Калуги
Общество

Юрий Моисеев встретился с руководителями молодёжной палаты при Думе Калуги

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:09
0 281
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Председателем палаты молодые парламентарии избрали Дмитрия Семушкина, его заместителем – Владислава Балина, секретарём – Олега Панферова. Председатель Думы обсудил с молодыми коллегами основные направления работы, проведение совместных мероприятий, взаимодействие с депутатским корпусом и администрацией города.

«Замечательно, что во главе палаты встали представители ведущих ВУЗов Калуги – Калужского государственного университета и МГТУ имени Баумана. У нового созыва очень большой потенциал, все члены – уже состоявшиеся молодые люди, выбравшие будущую профессию и направления деятельности. Выдвинуты интересные предложения по развитию спорта в молодёжной среде, просветительской работе, внедрению передовых технологий в социальные проекты. Уверен, впереди ребят ждёт много интересных проектов и прекрасные перспективы», – отметил Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6ImlmVjVZbnhIcGEzdmM5cEdnWjYyd2c9PSIsInZhbHVlIjoiSiswdGZkanZtSGdMVVRyTXBOcmNiRk5YRzFOTFdXZHFDRFdoNzBnd21mTDNCc21ZdDdVQThHVzdBblRFTFBYMjkySTRNWVRhMWpUUmM3b3VKOTlaNmVFMklkZmFNZW1lNTdUNHJ5djdPSmpSemlWL1NkRUFNKytnWnNTbTUvdllsVGlNTDhJSjJVNmhiblBGQnI4c2xybWFtOHhtTm15dEpkeHFDVk00WVNtdkJUUWdIL243YmV5UmhRTFYzdnl3MVFNcGxNMCtvOVM1N25hM2xlV0g5WlNkOC9pRkFUeU1RaTRCeDBic3lVZklvVWMrQS9Ga1orVWc0SGpHS3QydTF3c09yYndYNWZaQm05VW5WMzk5ckFnWFFPZDcrVXhmdC9XWTNkM1UrR2lXUjVYaExGcFJoMVVBZEsrdUxzNEx3VkhjZkJ6Q1Z0RCtJZDRvMFU2a05xVDBZOWpjTTB0MjdFa3JpT1VOdUVnRk95cmVWTkNRZkxlSStPMlZJTWkvZEV4M2lOQitKSUxUSnRkUmNOaEpxb3NYVEIyRU82b1VwVEQ1UnlMd2Flc3JyaS85TU5oeisxWHYzUkFPNVFadyIsIm1hYyI6ImI1OTg0ODYxOWU1YTI3NWU0MmViMThlNmE1NGM4MTM4YmNjNTJjYmVhZDJiMGYxNjkxZjUzZDk0NzFhODc0MTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZHT1lKWUg0MCtiVVp1MDJxNEpyc3c9PSIsInZhbHVlIjoiUGNHOWI4bGgxS3pLbDRjRWNOdDJ2aUNvQ1ZpQktIejMrWkhLV3F3ZFVkd21ML2lwQ2JPeXdqcTdiQytXdi9ZNjRrRDlDUnVYZVc0V0xHUkVadFh2aDgrNFdxT0VGdjBxSDYyanNhNVJ2L3dNdDkrS2J6VnROK2MzU1Z1YkRxRFRvbDgzQXVGeEM5dUZRVDhJUkdYRXNLbGp4MnRaZDdMampzdEJkMnRJV1pSKzJlcm10RTZBRkFvemtaMXBBZW1ZUkExYlBaaVB5Y1RtSWcwK084VGl4ZzVnb3I5dURpU0dITzdhbEYyZkZwcXV2eVgxUGJpcWMvZ3NlVlVlK2JhTzJCeUE2REZrMkxBVHJLazJ3dE9lVU1ySm1KdTFnaWpFQlpwaHR5dXh4b1VSdkNkSEpnSXVRdE1WL1RGdThhTFhuVnFZanM3RGhBMkExYVpxNkVYY1N4ZTRoaFlBdldqOG1SYTFvcERzYyt4aCs2TWc0T1NOMVNqS1Nub1RpTXJ1Q09SOERvUkNzYWM1WEtGL1BSaXRKRHJTdmJmYWZDZlBuSzlndEx3eG5rMzg4NnFEVE5HZnowWmZVQUxrWEJia1dMT0U0MXoycHladzl6c2pXWkRwOVdNTm5YejlRM1J5RmFjdlJxSU0rVVJXMUc3N0JsY0Vyb2ltSWd5RzNVU3UyUTZVcTFmOU5VaExuVk5xdHpSTWY1WDhxMVZXUEVXRkVFSXg4dHF1SW1iYm1xUyt2OENNbTRQWEhRenZuZ0xtVG5LVTYwdnpSUTh3VmxHaFVlSVNyUENOVDVZdlNhd21LUjNCY1ZlQVlwSHJFa24yelBBcHNVbU1GZll1bHUvTyIsIm1hYyI6ImNmNjM0OTFmZDk0YmY1MWEzYzEwOTcwMTMzYzYxZmRjMjc5MmE4YzdkYmZmZWUwMWM2MWM4NjZiMTVjMjRkZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+