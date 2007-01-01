Юрий Моисеев встретился с руководителями молодёжной палаты при Думе Калуги
Председателем палаты молодые парламентарии избрали Дмитрия Семушкина, его заместителем – Владислава Балина, секретарём – Олега Панферова. Председатель Думы обсудил с молодыми коллегами основные направления работы, проведение совместных мероприятий, взаимодействие с депутатским корпусом и администрацией города.
«Замечательно, что во главе палаты встали представители ведущих ВУЗов Калуги – Калужского государственного университета и МГТУ имени Баумана. У нового созыва очень большой потенциал, все члены – уже состоявшиеся молодые люди, выбравшие будущую профессию и направления деятельности. Выдвинуты интересные предложения по развитию спорта в молодёжной среде, просветительской работе, внедрению передовых технологий в социальные проекты. Уверен, впереди ребят ждёт много интересных проектов и прекрасные перспективы», – отметил Юрий Моисеев.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.