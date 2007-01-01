Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 14 беспилотников сбили в Калужской области за ночь
Новость дня Общество

14 беспилотников сбили в Калужской области за ночь

Пострадавших и разрушений нет.
16.02, 08:20
0 1085
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 16 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о 14 сбитых этой ночью БПЛА.

По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, а на местах сбития работают оперативники.

А по данным Минобороны всего в России с восьми вечера воскресенья по 23.00 было сбито 49 БПЛА.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
6 оценили
0%
17%
0%
33%
17%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFiM2doc1NrYVF3ekNRVTNxYnhWNGc9PSIsInZhbHVlIjoiU1N4SFhLMXVnc1d2cXRhS2c4dTUwRjBHZzBiYU1KWlVLT3FZK3JsUkpuTFRja2x2NU9Yd0FhNDhrVHdkb1grcnVwLzk0akFNY3ZZSnkxWWd0RVFKZitHS0lvSzBWbDN0OFM2U3NZVEs4M0hOYy90aUZHYWZDT0VHL3crY3V0aXpHdytobXVRQ0YzUWNxeUZYcFl4SnVsRytQVUV6SFNNQUNSYUsyajI5S3UzM1M0SlFlRnY4Zys3RVVLQlp5c05YV3ZZL0JkOUo5QVZmd09jeGZXbjdPNHJnbmt0M0FHVC9lWGVkdnArVGRPQWc5TkwzK1hHdWpzMENpMDBCcmZrNnhEK2ZhOGlFc2JJWm5ta0wxZ1M2SXRRY205M3U5aXdLMWViMHpQSVNiNEpGR1VIaW16N0tRUGNBSzRwTUFlSmczaU9Za3JldnYyb0FtWGozaU04Um1ybWNXOVBkSXVtOEJZQ0NmOWVuSkZHYzE3UHQ4dU5nZWsrR1dYZE1qZTJ0S1hpcDF5VUN5K1BseU9zZ3paRHErS2dTYk1XVUtrYzNiVTkxL1U0N3RrYk4wU3p1VXNtMCtQYlA0MTczY2RtMCIsIm1hYyI6IjdhNDcwNzE4OWIwMGUxZTVkNjY3Y2E0YjRlNjYxMGUzMDFmNGY5MzBkODllNzZiZTczMTU2YTg3MWI0YzYxYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlJc2E2bU5NdGRpTEF1SDh0K214eGc9PSIsInZhbHVlIjoiUlk1MmNhaHlNaUJNMDNPNHRJTkw1eGFIdjNyRjhCRmtRNEhRSWkwNDlaRjJsTUlwVUJKWHpyTU9samNRNkZIUFEzaURLTlk1MTZSbEszQ1lyZS80R0NqSVI4TWs2K1F0ajc3NzdZTXpaMlgyQnI1ZGh1S3ZYYVl3Q3Foano2NlBneEZvaXQyemI3Y0ZkeG1xU080ajV6WGVSaU83UUQvaXBsUmpmTGQ2ZFB5RWVtdmVHbzFZMXFuZndDcENUTzFPcllpeTltNm9INmE3akUvcVVlY3RxU08vcE83UW9MUEdsQUkvMmd1NDVQMDl6TlNnTUJpYVduZjJCZENzd2pZK1ZNZjlaR2F5QmFDQURrak5CTkMvQkpVck5GWTU3S3ZZSGdCY1IwMEFKUWg0bXhGWnhHZCthbXRYa2FmVHhKQmpkUkZmY2dVU0QvV0g3UnBGazhVSWtjdHZBcHQ0cU1jNEdKbVR6Z0hVZ2xVZVdzRVlwMStnSnVEazZKRGVhM1N1OEttMTVqa1lHWmxTNmJDdVlCWHE1eWdBaVh4TEFVN2pWVXV1OHg5ZHE0bGxqSkp1NUwyVVp3OGJtL0VWNVI5bjJEMStmQXBnRExlZlFMZkhGUEpXcXRia3FPY1dxM0ZjTWU0Vk1QaEE3Q2QyNzE5Yk9qYVlyTkladFgra2lORlJnTWVLcDJzVjh1S3Btcms3QmIyTVBOamNzOXpGRnBQNklhbnJGL2QvbGMwVy9yWjVNaFc4eDB4WStqN1VsS1pTek81WkVudkhwNGZoc1VEWG4wUmYwWHFMb1hpS2laaURHRVJacktINElac1RaandpUTVXNmNPTUg3b0ExZWNmZyIsIm1hYyI6Ijc1NjU3MTlhYTVmNGFjMTg0NWM4NDNhZDk3MTcwYmQzY2IyZjFlYzU5OGY1MTg1ZWIxMWMxZDdkMDJlZjBkNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+