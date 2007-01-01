14 беспилотников сбили в Калужской области за ночь
Пострадавших и разрушений нет.
В понедельник, 16 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о 14 сбитых этой ночью БПЛА.
По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, а на местах сбития работают оперативники.
А по данным Минобороны всего в России с восьми вечера воскресенья по 23.00 было сбито 49 БПЛА.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь