В аэропорту «Калуга» задержан рейс в Казань
Общество

В аэропорту «Калуга» задержан рейс в Казань

Владимир Андреев
15.02, 15:19
В воскресенье, 15 февраля, в связи введенными временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, калужский аэропорт задерживает вылеты.

Ограничение воздушного пространства действуют с 9:45 утра воскресенья, сообщили в Росавиации.

Администрация Международного аэропорта «Калуга» уточнила, что возможны задержки и других авиарейсов.

О времени вылета вылет самолёта авиакомпании «ЮВТ АЭРО» (рейс ЮВ646) в Казань пока не сообщается.

