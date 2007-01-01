В аэропорту «Калуга» задержан рейс в Казань
В воскресенье, 15 февраля, в связи введенными временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, калужский аэропорт задерживает вылеты.
Ограничение воздушного пространства действуют с 9:45 утра воскресенья, сообщили в Росавиации.
Администрация Международного аэропорта «Калуга» уточнила, что возможны задержки и других авиарейсов.
О времени вылета вылет самолёта авиакомпании «ЮВТ АЭРО» (рейс ЮВ646) в Казань пока не сообщается.
