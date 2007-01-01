«Мы помним»: в Калуге почтили память воинов-интернационалистов
15 февраля — день, который отзывается болью в сердцах тысяч семей. Ровно 37 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана.
В Калуге, как и по всей стране, вспоминали тех, кто исполнял служебный долг за пределами Родины.
У памятника воину-интернационалисту и монумента «Журавли» собрались ветераны боевых действий, участники СВО, чиновники, общественники и молодежь. Люди несли цветы и гвоздики — алые, как память о павших.
Минута молчания — и тишина, в которой слышно только, как ветер шевелит ленты на венках.
— Важно сохранить память о подвигах наших воинов и передать её молодым, — сказал председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, обращаясь к собравшимся.
Вместе с ним цветы возложили военный комиссар Андрей Иванов, ветераны-«афганцы» и те, кто сегодня защищает страну в зоне СВО. Живая нить памяти, которую не прервать.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!