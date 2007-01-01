Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Мы помним»: в Калуге почтили память воинов-интернационалистов
Новость дня Общество

«Мы помним»: в Калуге почтили память воинов-интернационалистов

Владимир Андреев
15.02, 14:33
0 70
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

15 февраля — день, который отзывается болью в сердцах тысяч семей. Ровно 37 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана.

В Калуге, как и по всей стране, вспоминали тех, кто исполнял служебный долг за пределами Родины.

У памятника воину-интернационалисту и монумента «Журавли» собрались ветераны боевых действий, участники СВО, чиновники, общественники и молодежь. Люди несли цветы и гвоздики — алые, как память о павших.

Минута молчания — и тишина, в которой слышно только, как ветер шевелит ленты на венках.

— Важно сохранить память о подвигах наших воинов и передать её молодым, — сказал председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, обращаясь к собравшимся.

Вместе с ним цветы возложили военный комиссар Андрей Иванов, ветераны-«афганцы» и те, кто сегодня защищает страну в зоне СВО. Живая нить памяти, которую не прервать.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRKVFM5eWtEbktEc2JPZ2hOTkpCTWc9PSIsInZhbHVlIjoiQno0aDB5Q1VrOHVQdnRrbVk4dmt5bHlYSm9DRkZvZGRRSmpqdDBDeWpvV2dIaVozeFdQNDRGb09BWUJ4aEVZM01xUWlVMnc0aDBkRW1FTU1RVlhZWmoyV3hYYzZRVXFhczFIT3ozSTN3cE43NnEzcGZzRVNmbFJtSkZsTkwvQkRIdGpqQ0pYMFY5Qi9iaEltTkJDVG9xazZzdHlva0RGS0FxZUhSa0c0SElvejA3ZFNrb1ROTW5ONFZiNHpJVXJWNEtwTnRnLzVScWUwZ0xrS0J2UmxGU3pHM3hkajlkMHczUjRwSDFydEMvVC9PdlJ6YkVsTVZkQUZYVHZ3UFpwU2xqaERQK09tSmwzaGFMRXBrQVcveERJQWo5UG1pdWQ0Q2pYbUp5N1JYVDN1VkY4OTVBaFhmZVpTb1NZcGZiQmFVZXlodTJ3anFJZ0VEKzFXWjZuVmZUQ2xGL09lT3FlWld5aUlXTW5ocnB4cEQzMmxlT3Mwek9maVA0WElKcFZRM0w0TnNZUkx0ME1JbmMrbzFuazBwVzZTdWREUUtyaHAwcW1lTWZQTFowNmhuRkIxN0hnUHVZZ29ESFhwcDFTVSIsIm1hYyI6ImI3ODBhNGMzYTdkNDJmZmJiZjY2NjFkYWVkYmUwN2ZmYjM4ZjExMDE1OWNkMTBhZDNjZDg4ZTAyYjliZDZkMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9yK1FsaWtkeU9LOUN1Q0drZjRwQmc9PSIsInZhbHVlIjoiTmdhMnBtRGg2Mk9taDJHSmE1ZmJKNUwxMmVTZmd5V3hiNGxNYmkwSThlejNKSFl5N2xGVGpYRGZ6YXYxeVI4QlYvSW0yeklGaFQ2VnFFM2o2em5GNTN5YWRtaW9MOWYwYlJpZUQvMlU5ak5ZQnduWWx1OUphY1Azd1M0UXVMZGlBdndVcUNEeHZUQlpiMC9GdWdzR3ZsYzVtQXZVWmJHMXBBYXN4KzJlRTc2ZWpUKzJGRGFubjdzRHZVdVlOR29WMklabjZKWVZ1dVVWYmJwVSt6QXhPdkNGSHhLWGJBYkdGWEIvdmpLUzd4QnVhczBYRnRRR1VYMnk3OFhZWmJVblFxVENCS0Y1OFFXWUJLUnVxUFUwRWR3d2NNbUFuVHd5VjFnRDJ1OTFwRmtwZkVzMDhURGlJTEtGQjZhU2VocFVlaUtkQUpSRkR0dGxZVkZVSlpnZjY4NmxDZnZwSC9teU5Fdk9TWHZmVjMyVzRxTU0xTkVTa3JTUk5JY2Q1WXpRbUd0MnVzWVpINnU5ZHpXVEZBekg4YlpwTUttS2JrOFoxYzl1eDlOMUd0U1crYzhubHIyZzBJZ0lyb0pvQ2dZWVFYVkVnTzJnT1NwdGxXRnRrdkp4Y3hWNExYaEo4SXRvdWRMZjh4eUViMzJUc0hmbGtoUmROR1lrSEhpL0pMSGlCaGo3eUJvOWtVQ3YwOHlWYi8xN3B6ZVQ5WEVwcVVYMnhJdmVsVTM3Wk1lem95YzRVYmJERitZcCtTSk5qNy9jYkk0ZzVYU21DMUV3N01McU5YMTFGazZLNW1raTF1ZE1RaXpabXZtTVdCTm1iak9xLzRKQW1Vc201YlRNMzBXMiIsIm1hYyI6IjBlYzg4ZTQ5YWU4OTNiZGZlZDczYTM1YzdmNWNlMDU5Y2IxZmEzMzY5ZjMxOTBkYmVlNTZmYmFlYzliZDY0MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+