Чиновника из Дугны Ферзиковского района оштрафовали на пять тысяч рублей

Владимир Андреев
15.02, 12:16
Прокуратура Ферзиковского района 15 февраля сообщила о привлечении должностного лица к административной ответственности.

Местная жительница обратилась в администрацию поселка Дугна с просьбой отремонтировать дорогу в поселке.

Прошло 30 дней, а женщина так и не получила ответа.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении чиновника административное дело. По результатам его рассмотрения должностному лицу выписали штраф: 5 тысяч рублей.

