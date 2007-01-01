Обнинск
Главная Новости Общество Жителям Боровска еще неделю придется дышать канализационными стоками
Новость дня Общество

Жителям Боровска еще неделю придется дышать канализационными стоками

Владимир Андреев
15.02, 11:18
1 1432
Прорыв канализации в Боровске произошёл как минимум две недели назад.

В субботу, 14 февраля, отчаявшись призвать на помощь коммунальные службы, жители Боровска написали губернатору.

- Мы приглашаем вас вместе с администрацией Боровска посетить наши «лечебные термы», расположенные по адресу город Боровск улица Некрасова за домом 3, - написала в соцсети на странице главы региона Татьяна Андрюхина. -  Люди живут в этом уже более двух недель и не сделано ничего. Рядом жилые дома.

За полмесяца фекальное озеро в Боровске заметно разрослось и запах стал распространяться на окрестные улицы.

- Знаем о ситуации, - ответили в Калугаоблводоканале. - До конца следующей недели планируем провести перекладку трубы.

