Жителям Боровска еще неделю придется дышать канализационными стоками
Прорыв канализации в Боровске произошёл как минимум две недели назад.
В субботу, 14 февраля, отчаявшись призвать на помощь коммунальные службы, жители Боровска написали губернатору.
- Мы приглашаем вас вместе с администрацией Боровска посетить наши «лечебные термы», расположенные по адресу город Боровск улица Некрасова за домом 3, - написала в соцсети на странице главы региона Татьяна Андрюхина. - Люди живут в этом уже более двух недель и не сделано ничего. Рядом жилые дома.
За полмесяца фекальное озеро в Боровске заметно разрослось и запах стал распространяться на окрестные улицы.
- Знаем о ситуации, - ответили в Калугаоблводоканале. - До конца следующей недели планируем провести перекладку трубы.
