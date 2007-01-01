Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге власти пообещали капитально отремонтировать школу на Малинниках
Новость дня Общество

В Калуге власти пообещали капитально отремонтировать школу на Малинниках

Владимир Андреев
15.02, 09:28
2 1885
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Капремонт школы №1, расположенной на улице Луговая, по словам чиновников, начнется в апреле 2026 года.

Сроки прихода строительных бригад на объект сообщил 13 февраля Дмитрий Денисов. По словам главы администрации Калуги, объем работ очень большой.

В ходе реконструкции здесь планируется ремонт стен, полов, потолков, дверей и окон. В планах замена и утепление кровли.

Кроме этого в школе №1 полностью заменят электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение.   

О сроках окончания столь масштабного ремонта в администрации Калуги не сообщили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhXT2tsN0x4QVNYQzdwSEtHckp4QVE9PSIsInZhbHVlIjoiczdDRXV2UjlMdGE2ejZvQ1dYcDhjMnZvSEhLWVV6UVpVVkRKQ2xyYS9lVitLNmFXS2cvL3MvWkpqWG5TTW9OaE1pd2VHNEhGbFNOQURxMnNnNVVkYnBEemhzejVhMzlpaHliRzArSjk2WXgwdGtTN3FMSVluNFVNcXV2dGpFSkwyRGl2b0JXeW1IR3dtTnBDRlh1SWdLb3FpekNibFRiOGFtQXcybkdDRllrUTU2NXhxL3NpcmlPTXNrTmRvbkJONVlFR2JEdTZZaStnTWF0bWlWNCtobndCbzVDVm4ydnR6WlBaVzkyQ0E2MkVSNHNMZXBYNE05bkY3TTc0OWhMVzNCb1BuQkhFMi85dldNbVVDNkFRZnNGcnBCYUR0eUZpTDA3bWlGY0haWkVZNzk1Njh0TmRCRGRzWlZ4ZTRpRkRXQnZodGZtSWU1UmRaS3JGTlk2akhCN1VSRU1QTUVJaW9KaHc5N2x4UlpmN3F0SUxhQmlUTFNITVg1N3lZbUdjWFppbmQrdmg5ZGFWZDFCTkJiTDZpc3hGSGxQRk5sbTFXV3lPb0d2RHJkNm0xdmRQNnlsOEt1OEhZSnN0RHZkRiIsIm1hYyI6IjY0OTlhNWM0ZjFkZmYxZDZhZDMxM2JlOWZkMmRlYzhhYzA4ZmJhNTI2NDg0MDE5MjMyNjJkMTJhOTU1ZmVhMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFUZkdlNm41QmFSQzhpRS82dmpnQWc9PSIsInZhbHVlIjoiL1lkcEFNSXJ0MkJxb1h6VU5LYTM0WnVxWk1vOUZ1RmVVVWpycVVtTUF1QzVHSFpwVlR6bk96c0dJQnNEYkg3bHdZMjFyMEpaU0NlSUF6aGtVT0o2Z2o4VHBNc2tta2MyeE5xb1FiVm4rWlFLSzFtRXJPN3BzVEJnUzMwek5IWTNtQndjY2tKNHM3NjJ6UUlzTXZDN2p5clBwN2xKV2hxY1RwNnZtRmk0Q1dJTlZEN2pST095RmZBdURGaFNVeUdpeGZOZTZyeEwyc29DOGp1dWs2dFp3aWRHcjYzT0hObU9NUzlPc2IyZUtGR0ZEY1BqT2JWWW9DRWloNEVPL1oySGdSUXZOdGY1VUFkK2tBWEJZcWVmUnZEZTJSOUJhb0lENU1oMTdNc3lJUGpoNEVwNlJWWEwvSTNqQmJlNCtwMlB4eWZTNlJURzRVVmF6bS9IVENvdzJBcDRYcTRIemlZcmZ5cllSL1FiRkxCMGM1QW11d1paWlRadWlxeHBCcHdYMGE1V2F5anhiNzc5dHRGYmdLL1pHZzZvTzRmMENyekE3NURFbzNwOUxMRVZPczdiYnliMFB2ZS8xNWhGT2djNWxhQU9saVpiRXV4dGpzaU92Q0FKVWxRN0lNZkpDZVJ3ZnMzSytkMS92andVUzg1cU1ielowZkZZdG1FVUMxbWxZdXowemJXL3lUYW4zZThtdHN4aERHaDJZN3BkSGxtOUtnZWZlSU0vQ3VTQVoyd0M0eE50WWg4cThCdEhSV0xtTlJvbU54MFhPbDBPYmxuc2pycUJhRWg0WWNoKythNmtsaGhzai9KWGxZRkdSY2JMRXVncXptU1BjbWN1Qk1yMiIsIm1hYyI6IjQ2MDAzZDMxM2IzNTA3MmI0YzlmYTJkYzUyNmM5ZjQ4MTBkZTdiZDliOThmYjJlNzg2NDlhNGIyZjI4YTg1NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+