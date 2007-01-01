В Калуге власти пообещали капитально отремонтировать школу на Малинниках
Капремонт школы №1, расположенной на улице Луговая, по словам чиновников, начнется в апреле 2026 года.
Сроки прихода строительных бригад на объект сообщил 13 февраля Дмитрий Денисов. По словам главы администрации Калуги, объем работ очень большой.
В ходе реконструкции здесь планируется ремонт стен, полов, потолков, дверей и окон. В планах замена и утепление кровли.
Кроме этого в школе №1 полностью заменят электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение.
О сроках окончания столь масштабного ремонта в администрации Калуги не сообщили.
