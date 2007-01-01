Калужане не могут перейти дорогу по пешеходному переходу

В субботу, 14 февраля о проблеме с пересечением улицы Глаголева в Калуге сообщил наш читатель.

По словам калужанина, этот пешеходный переход был оборудован около полугода назад, раньше он был в другом месте.

Резкая оттепель затруднила возможность перехода улицы в этом месте.

- Глаголева 7, перенесли пешеходный переход, сейчас по нему не пройдешь, лужи, грязь, - написал Алексей Козлов. - Нельзя ли вернуть его обратно, или сделать с умом?

Сегодняшнее похолодание заморозит снежно-водную кашу у перекрестка, однако, проблемы не решит.

Ждем ответа коммунальных служб Калуги.