Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане не могут перейти дорогу по пешеходному переходу
Новость дня Общество

Калужане не могут перейти дорогу по пешеходному переходу

Владимир Андреев
15.02, 08:22
0 338
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 14 февраля о проблеме с пересечением улицы Глаголева в Калуге сообщил наш читатель.

По словам калужанина, этот пешеходный переход был оборудован около полугода назад, раньше он был в другом месте.

Резкая оттепель затруднила возможность перехода улицы в этом месте.

-  Глаголева 7, перенесли пешеходный переход, сейчас по нему не пройдешь, лужи, грязь, - написал Алексей Козлов. - Нельзя ли вернуть его обратно, или сделать с умом?

Сегодняшнее похолодание заморозит снежно-водную кашу у перекрестка, однако, проблемы не решит.

Ждем ответа коммунальных служб Калуги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
20%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlNZDdsOG9lYzJhWUFyb2lUNmxCbUE9PSIsInZhbHVlIjoidUZjanVHM1RXOWE2UmVLY0RCYWFURzVLUHhnUzgzeUJrRklBWlh4MFYzRndpU3Rreiszek9MQ3NPdWlmRysvTE5LaS9YbmxHdFo3WTdkTEk1djNSS0piUEdJOUZxVHY2SmsxdGMyOEVyTS9LMGhVMi9FcExRQXdKRHV0VWhBeXVZek1qME81dzRXK29SaUc4QmtiTGRsZFpKRGUrWi9ETVlNUnlKOWRGNzM5RDJCSHA1YitWQ3Z5MEM1UzQwY2tia3VDeldCaGFUWU85dFE4WFdSTUV6cE5NVHorK20xeGxKWXpMSEZMd0ZwT04vdE1PajBUNnpxVlRJV2FSRWJsQ2ZDTDF5cUJucFF1ckxoQ0diUkJrQURKeFdzN3phVmtyUHdhd01lQmZ4cVNudzZIdS9OVkhHNlRTQzlzZGtGNnhOc2Z0aXJoNUxyK1hRbGVFSWtRYzFNMFFsWWM5ZEZlc2FmZzhSSCtDQkFwRWg4WmxkOElsZHBvRjEzTVZvSnpDbXR4UHdTVDh0cDltdzZidCtDazV0c2ZwcWJBamV4K09IdVRlbGRaMnR3SjdTN3Y4cW94VUpnR1pKbXpZdEkweiIsIm1hYyI6ImRlZmMwMGRiOGIxYjdhN2RhMDg4OWUyOGQ5MmUwZjI1NjcwOTFjNDNhZjIzNWUyY2Y0YTBmZDQ0NWJkNDE2NzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkUwamZWQnQvY2FjZkRlbVE5RCtTMGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0kzN0xsNkJ1anJBWHRXRkN2MitXbHQvOVg0ZEppOUkvSkhRb09mUzI0dC9UakNVS0dxQ0dTdSt4eXJ1OW1VemU0czByWW9RbzFkSzZWTDZpaVdGVi92ekYzSHY2YWl6b2dYaHpXZ0VLWFlMRFNJR0hJZVZLK0ZMWW96cUFOOVBQaWZJdmt1NTNvcHM5V1puNVN0aWE5S2M1bmxsK3dHcVNkYUJoL3pud3BGMHJSNC9xRTdCVFB5NEIrS2dZUHRGbVRCQnA2TzlpMk8xOWFJWVhjR0R6c3lDOEpEdVp1b1Via0lydFJoRk5NT2Z5alVGYkFlQnhzRVAyQU9rS2pQREt4Z0oxNW9kdHBlVjdmVEM3WjdKV3h3RUR6OUlXenZ1M3ZPM3NCTEFpLysxK0d5WU9TOXlUQkpuTzNVelY0L2tpODlQaUhrNUp1dGxNeHp0c0VMSWNXSndOc3Z6dWtsT1NESzlXbC9EWnoyZ2draGlKYzBxOENWMEl6RENITUFCVEtsUytucFlEWGxCVHoyQjgvWU5LU2F5SGZ1anNKREFGWnpCNEtyLy82ZkRsN2puTTlnQW1DMHROQzRGam5KYnp6SHhuS2xiY282OExuSHZXTnpSK1JXUURHUFY3d0lEWmVoMlBNcFFPMFQ1MWo0aDZxbEdtc3NsQmlReWMzUmptU2F6VktRcnQ3SXZNLzFyeHFSRVROVlRJZ0J2S3VqZXJUZXVvRFJ0elhqaEp3TmczamZRZFpzZnZmZjdsb2RsNWd4dFFWclJKbWp3UTY5UEhvOUREcFRZbjJ5UGxwNGcxZjk1M2dYcVhSY2dKejlrZkRFb042eVJhelo0VHFKVyIsIm1hYyI6IjgzNTIwMmZjMDlmYWIxNzRjMDZhOWI5YWQ2OTk0ZmE3YzkyOGJjMzgzNmEyOTY0ODc5YjJlODYwNjMxYzJhNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+