Калужане не могут перейти дорогу по пешеходному переходу
В субботу, 14 февраля о проблеме с пересечением улицы Глаголева в Калуге сообщил наш читатель.
По словам калужанина, этот пешеходный переход был оборудован около полугода назад, раньше он был в другом месте.
Резкая оттепель затруднила возможность перехода улицы в этом месте.
- Глаголева 7, перенесли пешеходный переход, сейчас по нему не пройдешь, лужи, грязь, - написал Алексей Козлов. - Нельзя ли вернуть его обратно, или сделать с умом?
Сегодняшнее похолодание заморозит снежно-водную кашу у перекрестка, однако, проблемы не решит.
Ждем ответа коммунальных служб Калуги.
