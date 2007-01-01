В Калужской области утвердили сроки весенней охоты на 2026 год

Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь в регионе пройдёт в два этапа — с разделением территории на южную и северную зоны. Такой подход позволяет учитывать особенности природных условий и сохранять популяции птиц, сообщили в Минприроды.

В южной части области — в Бабынинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Перемышльском, Сухиничском, Ульяновском, Хвастовичском районах, а также на юге Калуги и в Куйбышевском районе — охота разрешена с 27 марта по 5 апреля.

В северной зоне — в Барятинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Малоярославецком, Медынском, Мосальском, Спас-Деменском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском районах и на севере и востоке Калуги — сезон откроется позже: с 3 по 12 апреля.

Отдельно разрешена добыча селезней уток с использованием живых подсадных птиц. Эта практика будет действовать на всей территории области с 27 марта по 30 апреля.

Охотникам напоминают: перед выходом на промысел необходимо оформить путёвку, иметь при себе разрешение на оружие и соблюдать все правила безопасности. Нарушение установленных сроков грозит административным штрафом.