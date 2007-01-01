Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области утвердили сроки весенней охоты на 2026 год
Новость дня Общество

В Калужской области утвердили сроки весенней охоты на 2026 год

Дмитрий Ивьев
14.02, 09:58
0 142
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь в регионе пройдёт в два этапа — с разделением территории на южную и северную зоны. Такой подход позволяет учитывать особенности природных условий и сохранять популяции птиц, сообщили в Минприроды.

В южной части области — в Бабынинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Перемышльском, Сухиничском, Ульяновском, Хвастовичском районах, а также на юге Калуги и в Куйбышевском районе — охота разрешена с 27 марта по 5 апреля.

В северной зоне — в Барятинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Малоярославецком, Медынском, Мосальском, Спас-Деменском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском районах и на севере и востоке Калуги — сезон откроется позже: с 3 по 12 апреля.

Отдельно разрешена добыча селезней уток с использованием живых подсадных птиц. Эта практика будет действовать на всей территории области с 27 марта по 30 апреля.

Охотникам напоминают: перед выходом на промысел необходимо оформить путёвку, иметь при себе разрешение на оружие и соблюдать все правила безопасности. Нарушение установленных сроков грозит административным штрафом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ2OHd6NnVVZnIzNzNFTXgzcGhkNHc9PSIsInZhbHVlIjoidjRoUFlaRnYreHJmbFJpZU42TkhSRGd3RmFkTEsxelRPYlBzNFJnS3FIOTNNVHJaWE5lWngyMm95Q0lVYUxjcHlLcWlqWkFad0Q2QzlvRVN1Szl6TTNveGU5NzJLK3J6eDhQNGNoQlhBYlJUQjFRQ3k5Uk9obkZ1RWNnUU03dEwyVGt6WFRBZHc5NTZxclVnTTlJNUZHdjZyQm1OT3hKdTcrU3N4RC9jMnZLYVVuK0VBN3VnNzZEdkoxMFBnOFpmcFpRamdSQUp1NjNCY0I2aEZjczJlbjFtUmJ0Q1BicG1LSGk4ek5FRlpkV2NYcllSN2VsYm5ZU280RFdZa3MydC9pTkkyaDI1ckd0T1JZZmx5VTE5MG40Um9JMUNFSlExZ1BvRHJHeFlOd0VmQ3EzelNDdTRjVnZDVzMrQmpZT0huL2k5TzJJRzlZWlh0bEE1aEkvd1NuV0NvbmNrWGxLb3oyN2VPNHVWZ0hmZytzUlhFZEMxa09YUHBuYmJUcG5hY0hwbWVHaHFCcUtmaFlNT0pSYWh4SnZOTVNNa0Mwb3JLQU9oNWNwNEo3VSsrRXZMa3NicER2dmdvMTB0bUwxaiIsIm1hYyI6IjFkNjYzNWMwYTZhMGE1ZDk1NDgwZDc1OGNmNGNhNDVlNzA3NzBiMjA1NzExZjcyMTJlZDk5ZWJjYzQ3MmFjNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFTNUVtVHZNTWo3S2dZMk5UOXdLbmc9PSIsInZhbHVlIjoiTzdQYXA4YlBZUVorMWd3TE5uZ1B6WUhwakFBQWllV05jandUVmhjaUZ1Uys3UXprNFRXSElwMkE2N1k1eG1GcjZjam9tMWhuYk5URXFUT3c5ZjZ6UWhGb1ZkU013RDEwTWszWlFYTnovTmo2cGZsRXNwYWwzVGxnNmwrc1BncEw2bXE5aUU2SU14L1FDTkxkbzlUczRXajVQOFFiRnZIWXM1OU5pbmd6bDJMRytYZkhCbC9aQXZhSXpIU3dDb1pjakFBNk8xTlhlTUxmRTljUkVFM01zQ0hNanovYlFCNXJVbGROcUhrRHYxYzB3aEZIVmZycUpFWTZRMUluN201TGxiYUxQNU90V2dqSE1QblBBRm5wTytHTU9rS3AwVTE1TzdOYXdOelNTQ2x5R2xYa053c1VpVVpWMS9rOFdYeHhHL05VM1Jza2dOU3BmbTlqb0lqTHdJeGZOZWVNdmpQQ1ZKaTVqL1g5dGZXOFhSTEUzLzFJWis1cHJmMUNCNkpoUjlVMWljTjRFNVBhOHUrclJSU0NmQURLOVZ1UVRXcTRBU0daRTl1ZnROcEtzcW5GMUlTSUJuWk5hSWNiZFpDaXh4aFVCT2h0YjdnRDBqUlNRYXpoWVQva3Y4ZjF4am9EbmVZem5iK0JTWHE2RFJFQkluaGJTQW05NERtOERuNlVXS0lUSUtYUllHZzVvdVRXWDRzM0V4MFd1NFJiYWFXVmlpcU5LbGNwWnZSM2hyZTAxZGFNbEt0UDd1WDI4KzJHY2o3djB5cmsyVkZvb2c3aUg5NVEzbkxTVzQ1WEdaczVXUUJscmM3Mm1UNmNhVm9NSldBK1Y4SDJlRzVwQ0lzSiIsIm1hYyI6ImYyYTYxNzA3MDUzNTJjMzg4ZjJhZmI5ZWYyZGZiOWEyMTQ5ZWU1MmEyYWY1OTJmM2IzNmRiZTAwZmM1MGE5NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+