В Калуге сегодня пройдёт «Ярмарка вакансий»

В субботу, 14 февраля, с 12:00 до 16:00 в «Торговом квартале» на ул. Московской, 338А в Калуге пройдет «Ярмарка вакансий». Организатором выступает наш медиахолдинг «Агентство «Комсомольская правда – Калуга».

Работодатели Калужской области представят свои вакансии. А калужане смогут узнать про интересные предложения и найти работу.

Приглашаем все, кто ищет работу или планирует сменить работу в ближайшее время.