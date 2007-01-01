В Калуге сегодня пройдёт «Ярмарка вакансий»
В субботу, 14 февраля, с 12:00 до 16:00 в «Торговом квартале» на ул. Московской, 338А в Калуге пройдет «Ярмарка вакансий». Организатором выступает наш медиахолдинг «Агентство «Комсомольская правда – Калуга».
Работодатели Калужской области представят свои вакансии. А калужане смогут узнать про интересные предложения и найти работу.
Приглашаем все, кто ищет работу или планирует сменить работу в ближайшее время.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь