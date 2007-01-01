Масленица как культурный эксперимент

В преддверии масленичной недели этнографический парк-музей «Этномир» пригласил журналистов в пресс-тур, чтобы показать ключевые события программы.

Вместо привычного набора развлечений — попытка осмыслить праздник как часть мировой культурной традиции и как повод для личного обновления.

С первых часов стало ясно: акцент сделан на погружение. Программа началась с «Весенних закличек» в вологодской избе — интерактивного знакомства с обрядами встречи солнца и символикой масленичных дней. Экскурсоводы не ограничивались рассказом: гости учились произносить фольклорные тексты, разбирать значение обрядов и понимать, почему каждый день недели имел собственное название и ритуал.

Дальнейший маршрут пресс-тура пролегал по «Улице Мира» — центральной оси парка, где расположены павильоны, посвящённые культурам разных стран. Организаторы предлагают рассматривать Масленицу шире: как один из вариантов весеннего обновления, существующего в разных традициях.

В индийском центре напоминали о празднике Холи, в других экспозициях рассказывали о японских и европейских весенних обрядах. Такой сравнительный подход стал одной из особенностей программы 2026 года.

Народные игры и состязания также вошли в маршрут. В поволжской экспозиции журналистам показали интерактив «Волшебный сундучок», где можно познакомиться со старинными забавами.

Ремесленные мастер-классы, песни, хороводы — элементы, без которых трудно представить Масленицу, — органично вписаны в экскурсионную часть. По словам представителей парка, задача — сохранить баланс между развлечением и просветительством.

Неожиданной точкой маршрута стала Клиника Океан смыслов. Несмотря на название, речь идёт не о медицинском объекте, а о специальной площадке для практик осознанности.

Организаторы объясняют появление такого формата логикой самого праздника: проводы зимы — это символический рубеж. Если традиционная Масленица связана с огнём, солнцем и прощанием с прошлым, то «Океан смыслов» предлагает современную интерпретацию — остановиться, прислушаться к себе, определить личные ориентиры на новый цикл.

Во время пресс-показа журналистам продемонстрировали одну из программ: приглушённый свет, спокойная музыка, дыхательные практики. В парке подчёркивают, что современный гость ищет не только развлечения, но и содержательный опыт своего мини-путешествия на выходные.

Пресс-тур показал, что организаторы стремятся расширить привычные рамки праздника.