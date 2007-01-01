Губернатор Калужской области ответил на вопросы жителей Людиново

Губернатор Владислав Шапша посетил Людиновский округ, чтобы лично выслушать вопросы и предложения местных жителей на отчётной встрече с главой муниципалитета. Как отметил глава региона, людиновцы традиционно проявляют активную гражданскую позицию, и в этот раз собравшиеся задали много конкретных вопросов.

Одна из главных тем — качество воды. Шапша признал, что обращения по этому поводу поступают до сих пор, но напомнил: за последнее время в городе проложили почти 4,5 километра новых водопроводных сетей, и качество воды улучшилось для полутора тысяч человек. Также жители поднимали вопросы водоотведения, экологии, здравоохранения и ЖКХ. По ряду тем губернатор поручил детально разобраться и взять их в работу.

Отдельно Шапша коснулся темы переноса офисов организаций, включая налоговую инспекцию, из Людиново. Он пообещал обсудить этот вопрос с руководителями профильных ведомств и оценить целесообразность такого решения.

Что касается строительства новой школы, губернатор напомнил: место для неё уже выбрали на публичных обсуждениях с участием горожан, проект согласован, и сейчас начинается расчистка участка. «Новые дискуссии по площадке делу не помогут», — подчеркнул Шапша.

По благоустройству площади Победы глава региона заверил: город выиграл федеральный конкурс с конкретным проектом, получил серьёзное финансирование, и работы будут выполнены в срок. Главное условие — сохранить исторический облик этого места и сделать всё качественно.

Губернатор поблагодарил жителей за открытость и пообещал держать на контроле все озвученные вопросы.