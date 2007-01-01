Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор Калужской области ответил на вопросы жителей Людиново
Общество

Губернатор Калужской области ответил на вопросы жителей Людиново

Дмитрий Ивьев
13.02, 14:51
0 309
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Владислав Шапша посетил Людиновский округ, чтобы лично выслушать вопросы и предложения местных жителей на отчётной встрече с главой муниципалитета. Как отметил глава региона, людиновцы традиционно проявляют активную гражданскую позицию, и в этот раз собравшиеся задали много конкретных вопросов.

Одна из главных тем — качество воды. Шапша признал, что обращения по этому поводу поступают до сих пор, но напомнил: за последнее время в городе проложили почти 4,5 километра новых водопроводных сетей, и качество воды улучшилось для полутора тысяч человек. Также жители поднимали вопросы водоотведения, экологии, здравоохранения и ЖКХ. По ряду тем губернатор поручил детально разобраться и взять их в работу.

Отдельно Шапша коснулся темы переноса офисов организаций, включая налоговую инспекцию, из Людиново. Он пообещал обсудить этот вопрос с руководителями профильных ведомств и оценить целесообразность такого решения.

Что касается строительства новой школы, губернатор напомнил: место для неё уже выбрали на публичных обсуждениях с участием горожан, проект согласован, и сейчас начинается расчистка участка. «Новые дискуссии по площадке делу не помогут», — подчеркнул Шапша.

По благоустройству площади Победы глава региона заверил: город выиграл федеральный конкурс с конкретным проектом, получил серьёзное финансирование, и работы будут выполнены в срок. Главное условие — сохранить исторический облик этого места и сделать всё качественно.

Губернатор поблагодарил жителей за открытость и пообещал держать на контроле все озвученные вопросы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtMVjFSMHNrRWVWSEZDZnVoaDNZcGc9PSIsInZhbHVlIjoiNVJWV01pKzNkNWJ5Z0xyRmlacXRiR0JWKzBSNlZZMXdHYzVocGowUXBlKzRMNnV6K3dveHRpOHdPOUs0NEpNMXRKZHB6Qi9rVzRnZ290ZXRlanNwZzIxMnRhY3Y1akNtcnhycmVKNzVMbDNsYzZvRVo2aGFKOFAvM29YWTBUdlIrM2FMd2t1NFc5bDJJWWdRUXlWeUNoNUFJZkloQnNzblZ2RXdITnhoUHNpeEtRZENXbmVScHY3aHF2ZEpCOXdqNXIxK29VWjZOSVRGdlp6VmJ3L2NtTVk4UFYrVlpHZ1NuVEJPVEo3dWpTYlR2N1pQTk9lZWhmZStQdkRxbnZlZDFvcnVCdzhMejVzMlRGdHdEb0hsZXFFcXAvVnNOV3M3YlNERUk0aUx2Rlo4anVpaS9jVjg5cnJrTjc0Nkh6dE5Tdk9iUXBOaGw1Y0Q3MWpVeko5aURDZU94eXF1SlAwbXJRbzBhVWM5ampuSml0dm9SYkJRenRkcC9ybloyNXVZU1F4Nmg3a2Rsa0ZGazlPcDdaOTFseHRsTmc1VWVsQm93TVVtTzNPYm5WVVVqd0JKUUVuUjZYRGpKZUVMYkJoOSIsIm1hYyI6IjZiMDIyNDkyNDhiZTJmNzg0NWM3ZGMwNDk0NjIyNjFlZjM4NzEyOTlkNDE0NmE0YzUwMDY0NjkwMTkwZDU0MWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhyWnpGS1NWa0p6Wjh0VFBUVDNsSmc9PSIsInZhbHVlIjoiLzFkaU9UUVd0VmtOZTV1SzhqU3Zwd1U2a243QmYxTDNPRkZ2VE9pVjNOWGNzbjVBeFdBUW9UNzJ6akVzL3NGSHZwc0RIZjQ3anZENkNVRC9JcU9ab29vSHpPcmZoaXZaK0tzZ2FBeWNjV0J5NlQwRnA1UHBLaFczRXZzeVhJWXJscnpCZFBtcTh4TmRncjVyaWhGOEdnQ2piSGMwZFpGT29acTZ0Z1hhZENEcHNxRnVuc21GVThYdWtFeHRsakcvcGFrZ3BXQzBmWlYxb2FLU1IvdUpMNlFGWTB2VXBTKzdHaUpiYkFKUTFXdGtISFFqWk1BVVBjMFAycVIrNldkK1JaRDVtcjFFVlRtYklGQmVycWtNN0FvTDhRYkZISm1FN1gxZXBoRE1VYXFRUEZ2dCtQTHk3bEZaeEtiN25Kb2thRlVYR2wvZVUvYnMrVFhnNElmRUlqdTE3VFpNYUhRZ2ZHbjVhcnQ5NU9Bb2M5UlFwZDJaZGY4bEkreEpLcVVyMjFkZ2l5ZUhzT2NZeDl5SU8yZHBmNWd1OVlVMHRtRE15RHNkeUVySU5Yd0ZSOFN1Tnh2S0NxbzNFM1ZDUDh5dVBDOUNvWXhkbktkTnJNU0UrZnBiU2lNam1pYnh3UUlaQXhqczBXYkovUU1SNkcvZHN0TElFNHJvdlMva1lSSnFnMi9iUEhKc0ptdStsem1jNmFWeXVwRFRKNVNyVUI5QTdoYkp5VXg2ajVsdWY0YXRZYlpkUE9qeXVGZ3h3ZlFtRUc0MVRzQ0p0S04xdjE0L1J1T1JQUjZMbjdlVzN0WjdCeWVGZE1xK01nUTJqRDd2NEE3QTdydExORWdXSHhWWSIsIm1hYyI6IjQ1ZWVjOWZiODI3YjM2NWI3NDA3MWI1ZGVhNGVjNDBkMmZkYTgyYzFlMjZhMTlhZDYzYWY3ODcxZDQ2Yzk0YTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+