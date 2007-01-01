Обнинск
Новость дня Общество

«Единая Россия» обновит народную программу с учетом предложений граждан и экспертов

Наиболее массовые запросы общества лягут в основу ключевого партийного документа
13.02, 15:14
0 358
Фото: "Единая Россия", ER.RU
Инициативы граждан будут учитываться при создании новой редакции народной программы «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что предложения и запросы, которые носят наиболее массовый характер, необходимо проанализировать и включить в партийный документ, если есть возможности для их решения.

— Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан. Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас, — добавил Дмитрий Медведев.

В разработке положений документа партии помогают представители экспертного сообщества из самых разных сфер. Это Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов. На встрече с председателем ЕР они внесли свои предложения и поделились мнением о содержательном наполнении программы.

Например, народный артист России Владимир Машков пообещал, что инициативы предложат Союз театральных деятелей и другие творческие объединения. Их идеи помогут закрепить культурный и смысловой суверенитет страны. В настоящий момент партия делает многое для популяризации культуры среди населения и модернизации профильных учреждений.

— За последние годы по партпроекту «Культура малой Родины» отремонтировано более двух тысяч домов культуры. Это необходимо в малых городах — такое стремление людей создаёт социальный оптимизм, хорошо быть рядом с другими людьми и говорить о высоком. К 2030 году будут построены 50 новых детских школ искусств, еще 120 учреждений будут отремонтированы, — подчеркнул Владимир Машков.

В свою очередь, Дмитрий Медведев отметил необходимость укрепления культурной идентичности на фоне отношения к России на международной арене.

Инициативами по самым разным направлениям — от поддержки участников СВО до подготовки квалифицированных кадров для атомной отрасли — также поделились Герой РФ Владимир Сайбель, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель ОНФ Михаил Кузнецов, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

