МТС запустила для калужан бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калужской области. Зоны бесплатного интернета работают в 9 точках и доступны для абонентов всех операторов связи.

Подключится к сети бесплатного Wi-Fi калужане могут через авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет позволяет жителям и гостям региона решать срочные вопросы вне зависимости от внешних обстоятельств – вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом, а также другими привычными онлайн-сервисами.

«Важно, что не только абоненты МТС, но и клиенты других операторов могут бесплатно и безопасно выйти в интернет, если есть такая необходимость. Консультанты на местах помогут калужанам авторизоваться в сети, если возникнут трудности при самостоятельном подключении», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

В Калуге бесплатная сеть Wi-Fi доступна в салонах связи МТС по адресам:

· ул. Молодежная, д. 10/5

· ул. Московская, д. 254

· пл. Победы, д. 10

· ул. Кирова, д. 22/45

· ул. Кирова, д. 25

· ул. Ленина, д. 78/66

· ул. Плеханова, д. 20

· пр-кт. Ленина, д. 121

В Козельске — в салоне, расположенном в д.28 на Старой Казачьей улице.