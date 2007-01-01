МТС запустила для калужан бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи
МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калужской области. Зоны бесплатного интернета работают в 9 точках и доступны для абонентов всех операторов связи.
Подключится к сети бесплатного Wi-Fi калужане могут через авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет позволяет жителям и гостям региона решать срочные вопросы вне зависимости от внешних обстоятельств – вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом, а также другими привычными онлайн-сервисами.
«Важно, что не только абоненты МТС, но и клиенты других операторов могут бесплатно и безопасно выйти в интернет, если есть такая необходимость. Консультанты на местах помогут калужанам авторизоваться в сети, если возникнут трудности при самостоятельном подключении», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.
В Калуге бесплатная сеть Wi-Fi доступна в салонах связи МТС по адресам:
· ул. Молодежная, д. 10/5
· ул. Московская, д. 254
· пл. Победы, д. 10
· ул. Кирова, д. 22/45
· ул. Кирова, д. 25
· ул. Ленина, д. 78/66
· ул. Плеханова, д. 20
· пр-кт. Ленина, д. 121
В Козельске — в салоне, расположенном в д.28 на Старой Казачьей улице.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.