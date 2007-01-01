Обнинск
Новость дня Общество

МТС запустила для калужан бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи

13.02, 15:05
МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калужской области. Зоны бесплатного интернета работают в 9 точках и доступны для абонентов всех операторов связи.

Подключится к сети бесплатного Wi-Fi калужане могут через авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет позволяет жителям и гостям региона решать срочные вопросы вне зависимости от внешних обстоятельств – вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом, а также другими привычными онлайн-сервисами.

«Важно, что не только абоненты МТС, но и клиенты других операторов могут бесплатно и безопасно выйти в интернет, если есть такая необходимость. Консультанты на местах помогут калужанам авторизоваться в сети, если возникнут трудности при самостоятельном подключении», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

В Калуге бесплатная сеть Wi-Fi доступна в салонах связи МТС по адресам:

·         ул. Молодежная, д. 10/5

·         ул. Московская, д. 254

·         пл. Победы, д. 10

·         ул. Кирова, д. 22/45

·         ул. Кирова, д. 25

·         ул. Ленина, д. 78/66

·         ул. Плеханова, д. 20

·         пр-кт. Ленина, д. 121

В Козельске — в салоне, расположенном в д.28 на Старой Казачьей улице.

