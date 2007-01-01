Обнинск
0...+1 °С
Новость дня Общество

Новая волна холода надвигается на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
14.02, 14:21
0 305
Калужанам после короткой оттепели снова стоит готовиться к сильным морозам.

По прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 15 февраля, похолодает до -11 градусов.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют по ночам до 20 градусов ниже нуля. Днём будет в районе -15.

Новая оттепель возможна лишь в конце зимы.

