T2 усилила сеть на 29 трассах юга России

Источник фото: автор Egor_Lint/Shutterstock

T2, российский оператор мобильной связи, значительно расширил покрытие вдоль ключевых транспортных артерий юга России и Северного Кавказа. Проект охватил участки на 29 федеральных и региональных трассах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть, обеспечив доступ к цифровым сервисам для водителей и пассажиров.

T2 реализовала масштабный проект по развитию сети вдоль ключевых транспортных автомагистралей и развязок на юге России. Инженеры компании расширили покрытие на более чем 150 участках федеральных и региональных трасс в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, увеличив пропускную способность и повысив устойчивость связи в пути.

В Ростовской области связь была улучшена на 45 участках 14 автомагистралей. Технические работы затронули трассы федерального значения Р-280 и А-270, европейские маршруты E115 и E58, а также несколько участков М-4 «Дон» в Батайске, Азовском, Аксайском, Красносулинском, Каменском, Миллеровском и других районах.

Помимо федеральных направлений, специалисты T2 модернизировали сеть на региональных автомагистралях, включая маршруты Ростовского транспортного кольца, автодорогу 60Р-1, соединяющую Ростовскую область и Ставропольский край, а также локальные трассы в Азовском, Аксайском, Багаевском и Матвеево-Курганском районах.

В Краснодарском крае модернизация затронула участки на пяти автомобильных дорогах: на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе и Сочи, в Кущевском и Туапсинском районах. Дополнительно T2 усилила сеть на региональных маршрутах, включая автодорогу между Краснодаром и Ейском (03К-001), локальные трассы в Апшеронском и Крымском районах.

В Ставропольском крае Т2 модернизировала сеть на 103 участках 10 федеральных и региональных автодорог. Существенная часть работ пришлась на трассу А-167. На федеральной трассе Р-217 «Кавказ» связь усилили на 27 участках в Ставрополе, Железноводске, Невинномысске и других муниципалитетах края.

Кроме того, T2 улучшила покрытие на трассе А-157, связывающей аэропорт Минеральных Вод с Ессентуками и Кисловодском, а также на автодороге 07Р-041. Связь была усилена и на региональных маршрутах в Пятигорске, Лермонтове, Ипатово, Новоалександровском, Петровском и других районах, а также на федеральных трассах А-165 и Р-216. Это позволило повысить устойчивость сети на направлениях с высоким туристическим и межрегиональным трафиком.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Проект обеспечения бесперебойной связи на федеральных трассах – один из ключевых технологических прорывов Т2 за последние годы. Мы обеспечиваем связь там, где она действительно нужна. Для Т2 важно, чтобы клиент мог оставаться на связи в любой точке маршрута – будь то горная местность, поля или участки дорог внутри городов и поселений. Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края – локации с самыми высокими межрегиональными туристическими потоками, и мы приложили все усилия для повышения комфорта клиентов во время их перемещений. Проект укрепил позиции Т2 как оператора, который не выбирает «выгодные» маршруты, а берет на себя ответственность за связь на любой территории».