В Обнинске водителей призвали быть осторожными из-за снега
Коммунальные службы продолжают уборку и обработку дорог, сообщили в пятницу, 13 февраля, в администрации города.
- Особое внимание уделяется центральным дорогам, остановкам общественного транспорта и подходам к ним, - говорится в официальном комментарии. - Просим автовладельцев соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными, особенно перед пешеходными переходами.
В ближайшее время ожидаются новые снегопады.
