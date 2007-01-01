Обнинск
+1...+2 °С
Общество

В Обнинске водителей призвали быть осторожными из-за снега

Дмитрий Ивьев
13.02, 09:50
0 252
Коммунальные службы продолжают уборку и обработку дорог, сообщили в пятницу, 13 февраля, в администрации города.

- Особое внимание уделяется центральным дорогам, остановкам общественного транспорта и подходам к ним, - говорится в официальном комментарии. - Просим автовладельцев соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными, особенно перед пешеходными переходами.

В ближайшее время ожидаются новые снегопады.

