Что подорожало и подешевело в калужских магазинах за неделю

На прошлой неделе в регионе не зафиксировано резких скачков цен на основные продукты питания. Об этом сообщили 13 февраля на заседании штаба по мониторингу продовольственного рынка.

С 4 по 11 февраля стоимость большинства товаров практически не изменилась. Некоторые продукты даже подешевели: капуста — на 2,6%, сметана — на 1,4%, конфеты и детские овощные консервы — примерно на 1–1,6%.

Незначительно выросли цены на гречневую крупу, макароны, чёрный чай, полукопчёные колбасы (до 1,3%), мороженую рыбу (на 2,2%) и огурцы (на 4,6%).

По ценам на борщевой набор Калужская область заняла шестое место среди регионов Центрального федерального округа — комплект обошёлся бы в 382,5 рубля.

Среди соседних областей у калужан оказались самые низкие цены на подсолнечное масло, куриные яйца, сметану, поваренную соль и гречневую крупу.