В Калужской области мужчину осудят за уклонение от уплаты алиментов

Евгения Родионова
13.02, 14:17
Читайте KP40.RU:
В пятницу, 13 февраля, прокуратура Жуковского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя.

По данным ведомства, его обвиняют в уклонении от уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего ребёнка.

— Мужчина по решению суда был обязан платить алименты на ребёнка. Сначала его привлекли к административной ответственности за долг по выплатам. Он продолжил не исполнять свои обязательства. В итоге с апреля по сентябрь 2025 года накопился долг - 140 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.

Новости компаний
