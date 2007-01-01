Калужане готовы перейти на четырёхдневку, но только при сохранении зарплаты

Большинство жителей Калужской области поддержали бы переход на четырёхдневную рабочую неделю, но с важным условием — чтобы зарплата осталась прежней. Такие данные получили эксперты портала HeadHunter в ходе опроса.

Половина респондентов (51%) заявили, что готовы работать четыре дня в неделю только при сохранении текущего уровня дохода. Ещё 14% согласились бы на такой график, если рабочий день не станет длиннее. Меньше людей готовы ради трёх выходных трудиться дольше — по 10 часов в день (12%), а совсем небольшая часть (6%) рассмотрела бы вариант даже со снижением зарплаты. Лишь 2% опрошенных отвергли идею четырёхдневки в принципе.

При этом реальный опыт работы в таком формате есть лишь у 14% участников опроса. Чаще всего с четырёхдневкой сталкивались сотрудники ресторанов и гостиниц, салонов красоты, спортивных клубов, а также работники автосервисов и научных учреждений.

Большинство калужан (65%) уверены, что при сокращённой неделе они смогут лучше отдыхать и работать сосредоточеннее. Люди связывают дополнительный выходной с возможностью больше времени проводить с семьёй и друзьями (61%), полноценно отдыхать (52%), заниматься хобби или учёбой (44%), а также снижать стресс и заботиться о ментальном здоровье (42%).

Однако у идеи есть и обратная сторона. Главные опасения — снижение зарплаты (68%) и рост нагрузки с переработками (57%). Меньше людей волнует возможное сокращение отпуска (22%) или ухудшение карьерных перспектив (11%).

Несмотря на интерес к формату, реалистичным переход на четырёхдневку считают лишь 13% опрошенных. Подавляющее большинство (78%) полагают, что в ближайшее время такой график вряд ли появится в калужских компаниях.