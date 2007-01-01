Обнинск
+1...+2 °С
Общество

В Калуге сугробы выросли ещё на два сантиметра

Дмитрий Ивьев
13.02, 10:54
О погоде в пятницу, 13 февраля, рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина.

Она отметила, что калужане не видели оттепели полтора зимних месяца.

- В зоне атлантического циклона происходит накопление февральских осадков, - пояснила она. - Но снежные сугробы подрастают медленнее. На утро пятницы в Калуге выпало 11 мм осадков, а высота снежного покрова выросла на 2 см и составила 55 см. Пока осадки выпадали в твердой фазе и по интенсивности наблюдатели их квалифицировали, как снег и слабый снег.

При этом в Калужской области самые большие сугробы по-прежнему регистрирует метеостанция Малоярославец – 68 см.

В других регионах также наблюдается снежная погода.

