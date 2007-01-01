В Сухиничах отреставрируют дом купца Смоляннова
В районном центре утвердили проект реставрации исторического здания — дома купца Смоляннова начала XX века, расположенного на улице Кравченко, 12. Объект имеет статус памятника культурного наследия регионального значения.
Как сообщил 13 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков, специалисты разработали план, который позволит сохранить уцелевшие части здания — основной корпус и флигель. Аварийные конструкции, угрожающие безопасности, демонтируют.
После реставрации историческое здание приспособят для современного использования: здесь откроют выставочный зал.
