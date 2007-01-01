Снежный циклон над Калугой сфотографировали из космоса

Утром в пятницу, 13 февраля, снимок одного из спутников опубликовал Роскосмос.

Снег в Калуге шёл весь день 12 февраля. В пятницу из-за потепления он уже переходил в дождь.

Но, по прогнозам синоптиков, в воскресенье вернутся морозы, а на следующей неделе возможны новые снегопады.

Калужан призывают быть осторожными на дорогах и тротуарах.