Снежный циклон над Калугой сфотографировали из космоса
Общество

Снежный циклон над Калугой сфотографировали из космоса

Дмитрий Ивьев
13.02, 10:09
Утром в пятницу, 13 февраля, снимок одного из спутников опубликовал Роскосмос.

Снег в Калуге шёл весь день 12 февраля. В пятницу из-за потепления он уже переходил в дождь.

Но, по прогнозам синоптиков, в воскресенье вернутся морозы, а на следующей неделе возможны новые снегопады.

Калужан призывают быть осторожными на дорогах и тротуарах.

