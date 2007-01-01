Обнинск
Общество

Чиновники объяснили калужанам, почему в центре установили светофор

Евгения Родионова
13.02, 10:34
В четверг, 12 февраля, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о причинах установки светофоров на пересечении улиц Кирова и сквера Мира.

— Чей это эксперимент по установке светофора? Ждём пробок на съезд с кольца или при въезде на кольцо при зелёном сигнале аварий с движущимися по кольцу? Почему нельзя по аналогии с площадью Победы принять такое же правильное решение вообще убрать пешеходный переход, так как через 20 метров уже есть регулируемый перекресток Кирова и Плеханова? - написала женщина.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Вопрос ликвидации пешеходных переходов Кирова - Сквер Мира и Гагарина - Сквер Мира неоднократно рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения. Для того, чтобы оценить эффект планируемых технических решений, а также провести мониторинг транспортных и пешеходных потоков, было принято решение установки светофорных объектов вызывного типа на этих пешеходных переходах. Как любое нововведение в части организации дорожного движения, требуется время, чтобы все участники движения привыкли к новой схеме. Между тем специалисты мониторят ситуацию на всех прилегающих перекрестках. При необходимости будут проводиться корректировки работы режимов светофоров.

