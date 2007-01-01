Обнинск
+1 °С
Новость дня Общество

В Калужской области девочка родилась на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
13.02, 09:16
5 1123
Всё произошло в районе пункта оплаты на 137 километре дороги в районе деревни Большое Ноздрино.

У женщины начались роды, когда брат её мужа вёз её из Малоярославца в Калугу.

- Кассир‑контролер Ирина Скобкина тут же побежала к авто, по пути набирая скорую помощь, - рассказали 13 февраля в «Автодоре». - По телефону медики давали инструкции, как правильно принять роды. Ирина аккуратно перерезала пуповину и следила за состоянием мамы и малышки до приезда бригады скорой помощи. Коллега Ирины Александра Макаренко укутала ребенка одеялом, чтобы согреть и успокоить.

Позже новоиспеченный отец вернулся к девушкам с благодарностью. Маму и новорождённую девочку медики отвезли в больницу, они чувствуют себя хорошо.

Это не первый подобный случай на дороге М3 «Украина». Пару лет назад появиться малышу на свет помог аварийный комиссар.

