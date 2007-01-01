Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают калужане по трейд-ин
Новость дня Общество

МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают калужане по трейд-ин

12.02, 15:07
0 458
Фото: МТС.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

МТС проанализировала, какие устройства каких брендов чаще всего сдаются в рамках программы трейд-ин. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства HUAWEI, а в категории умных колонок – устройства от Яндекса. 

Чаще всего клиенты сдают умные часы HUAWEI — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программу трейд-ин входят часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом доминируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от Яндекса и VK.

«Техника год от года дополняется новыми функциями, становится современнее, поэтому желание пользоваться флагманскими устройствами ожидаемо. И самым менее энергозатратным и экологичным способом поменять старую модель на новую является трейд-ин. Наша программа уже доказала свою популярность в части смартфонов, спрос на вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, а теперь добавлены новые категории устройств», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.  

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Im9NZzNYWHBVdXVuSDdRR3ZIclYvRVE9PSIsInZhbHVlIjoiUEVjbEx0dVFUV3pOYXBySmtwcnlZUnFsWmVmWFdNSk51b0Vrd1dSVHR2TWp2T0p5cjJUOWl1WE5Kcy93K1l1YTAyUWh5Ui9nMm54clgveUhHYXVsN2lKTlhVV2E1TGlERU1TZkFoVUc1WkkvcEJUUmxYWWozbE93elZsTU5DQWF2WmprNzdGUjFNZ1pESTNrdkRkM3lINmpUT2NKZTE3dkFDRnR3NUhnYlJicDY5TzFzdWErUWNhNlB5a0ErU25vaU9RVXJKaUJNNzdnUEtMQUVCOHZHMkJPbG5XTHZSaC81TGZJWGRSdWd1VjRJYUhMR256bGFJSllqb3IrZCtLZ21DSnpzR05QM1B4NWlUYys5TUJ5L05qK2l6aCtiOExRTjZQcHJJWkNSenV6MWlqdGlJd0Q4bGtwN3E2Sy9ZYVVmemV3ZmtSd1BVY1RGRm9mMXFOVHdWZXY2UTMxV2R1ejRzc01sRGtoODRydXlra2kxZVZleGFYY0JPL2lsNEZSVSt4Y2JGRXFkcmV3ZXpwWkk5VDFudEdISHoyaEo1b0ZHWjJrL0ZIRTlpTXdCKzQ2dGtHZDFvSTlQbGtZTjJ2RyIsIm1hYyI6IjIxNGZlOWUyZDc1N2M5MmFjZTVjMDdmMGQ4YjQ0YTQ3Y2YxNGZhMzQ2YmUxODljNjQ3MDcwZWJlNjM3MDkzMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhmMkpQeElWTndpeUtZeU1YT3pKQkE9PSIsInZhbHVlIjoiYWdrYmxzdnI4MDFnVFp4YVNlZkJMdkt4amFwUTgvN0xtaXVxMWJreE03a0krM254aDRPaVgwWm16VnhGRkJCaGlZR2J5ajlkNDBFNTRTUkFwTDVkaVg3RjZROUJteXRUTHhnREFSVGVBSm1lU3hCOEtzR1RTQ25TTEI2SHlLUVZEdjEzY3BybEhzRGRGamRtOVJTc1ZvaEltOW1CVXdScEE3TWpwaGc5OWdKUm4yZHRZaHBZUVk4THV2L1k4UHBFQnJqRXRyQnJJV1BsNGJOdFlVV0hRVlM4RFd4b0Jva0ZzNCtXUVVWVzBPL01SK3lMdFJNZ1hoWGVPcFkxaGpPNFlzeitqeVEyM3RseU1hQzVPaXFwRlFEeGhHWEI4a1RZR0tRR2xEY01XQlRLTmxpbTN6VmZ6VGp4ZDNUNkNxbDA5WFFzUnIvcHlGVjRMN3lSUVNGNS9oSjduQUZWT0k5MEEzZGRpZm1iWkNydjFrSVBxeGEzbjdlQ2NZTjdOdXp2RHBqYU9GMktzU01KSGlBMG5kMWJtd2RKVE1TSFR0cTNUUnlNRjJEUFNFbUllTUFOZ21SYkVXVlBmUUs5VnRQNjh0QWxpMGFIUlA0TnBYWDZsNUdaTFFsdmdGb2dNVUZYUmNScHNCbkd4ODBLcnVGc1doMU9hODR3dEFWdmxCcEhRSUVnTHFIZk5xYWdVWkdUZU5ySGJDMm5UUlFsRDUxbjdXdFFReVRIUE15c3FvMU9TWFBmam5VVDhBVzJKU0NjdUhxTWJHc3gzZUdHMWV2bG9TdkpXZFRzVHJyTjlPK1dSQXdsQWJzQXZLcDZkcTErT3F6WlppdnZ0S1AwcDQ5OSIsIm1hYyI6ImJiZjZiNzNhMTU0NGFmOTU4ZjBiYzI1NjJmOGJhNWFjMWY0YzQ3MjJiMTcxMmJhMDFhMjdkNDljZjVhNWVjMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+