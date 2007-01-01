МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают калужане по трейд-ин

Фото: МТС.

МТС проанализировала, какие устройства каких брендов чаще всего сдаются в рамках программы трейд-ин. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства HUAWEI, а в категории умных колонок – устройства от Яндекса.

Чаще всего клиенты сдают умные часы HUAWEI — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программу трейд-ин входят часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом доминируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от Яндекса и VK.

«Техника год от года дополняется новыми функциями, становится современнее, поэтому желание пользоваться флагманскими устройствами ожидаемо. И самым менее энергозатратным и экологичным способом поменять старую модель на новую является трейд-ин. Наша программа уже доказала свою популярность в части смартфонов, спрос на вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, а теперь добавлены новые категории устройств», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.